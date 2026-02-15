Milano Cortina 2026 ¿A qué hora compite Lasse Gaxiola en el slalom del esquí alpino de Milano Cortina 2026? Lasse Gaxiola será el último de los mexicanos en ver acción en Milano Cortina 2026, cuando salga a la pista del slalom del esquí alpino. Te decimos a qué hora y dónde ver sus dos descensos.

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: historia pura en los Juegos Olímpicos

Lasse Gaxiola cerrará la participación de la delegación mexicana este lunes 16 de febrero en los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.

El joven de 18 años, hijo de Sarah Schleper, saldrá a competencia en el slalom del esquí alpino, un par de días después de participar en el slalom gigante.

Tan solo salir al primer descenso significo un hito histórico, no solo para México, pues fue la primera vez que una pareja de madre e hijo compitieron en una misma edición de Juegos Olímpicos de invierno.

Lasse Gaxiola tendrá su segunda competencia olímpica desde tempranas horas de este lunes.

¡Ascendió lugares! Así fue la segunda salida de Lasse Gaxiola

¿A qué hora compite Lasse Gaxiola y dónde verlo?

El formato del slalom se compone de dos carreras y la clasificación se define por los tiempos acumulados para cada esquiador.

La primera carrera iniciará a las 3:00 am, mientras que la segunda dará inicio a las 6:30 am, tiempo del centro de México.

En la segunda carrera descenderán inicialmente los 30 mejores clasificados de la primera para definir las medallas y después saldrá el resto.

Como todos los eventos de Milano Cortina 2026, podrás verlo EN VIVO y GRATIS a través de ViX.