Futbol Vicente Sánchez es nombrado director técnico del Emelec de Ecuador El estratega uruguayo es presentado por un club importante donde siempre apuntan al campeonato.

Video Vicente Sánchez ya tiene equipo y viste de azul

Después de un largo tiempo si saberse mucho de su destino, al fin Vicente Sánchez parece haber encontrado un camino en su carrera profesional, aunque está vez esté un poco alejada del futbol mexicano y de sus grandes reflectores.

El director técnico, campeón de Concacaf, ahora dirigirá a uno de los clubes más importantes del futbol ecuatoriano, al Club Sport Emelec, equipo donde también tendrá presión al tener acostumbrada a su afición a ganar títulos.

A decir del reportero de TUDN, Vladimir García, quien le diera el título de campeón de la Concacaf al Cruz Azul y le consiguiera su boleto a la Copa Intercontinental de la FIFA, Vicente Sánchez, ahora tendría un contrato inicial por un año y medio con el Emelec.

"Bienvenido al Bombillo, Vicente Sánchez. El Club Sport Emelec da la bienvenida a Vicente Sánchez como nuevo Director Técnico del primer equipo".

Además, el club ecuatoriano dio un poco de la exitosa trayectoria del estratega uruguayo, donde incluyó su paso exitoso en el Cruz Azul de la Liga MX.