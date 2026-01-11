    Liga MX

    Vicente Sánchez lanza enigmático mensaje en redes sociales, ¿para Cruz Azul?

    El extécnico de La Máquina soltó este mensaje sin decir a quién los dirige y es sujeta a especulaciones.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Dardo a Cruz Azul? Vicente Sánchez deja mensaje polémico en redes

    La Máquina vive un momento álgido con el arranque del año y de la Liga MX Clausura 2026; comenzó con derrota como visitante frente al León unos días después de que se diera a conocer que no seguirá como local en la CDMX tras la negativa de renovarle contrato para que el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria continuara como su casa.

    Más sobre Liga MX

    ¿Dardo a Cruz Azul? Vicente Sánchez deja mensaje polémico en redes
    1:18

    ¿Dardo a Cruz Azul? Vicente Sánchez deja mensaje polémico en redes

    Liga MX
    Dura imagen de Canales tras fallar su penal en el Monterrey vs. Toluca
    1 mins

    Dura imagen de Canales tras fallar su penal en el Monterrey vs. Toluca

    Liga MX
    Hugo González responde así a los abucheos que recibe en Monterrey
    1:17

    Hugo González responde así a los abucheos que recibe en Monterrey

    Liga MX
    ¡Canales termina entre lágrimas el partido entre Rayados y Toluca!
    1:36

    ¡Canales termina entre lágrimas el partido entre Rayados y Toluca!

    Liga MX
    Santos vs. Necaxa: con todo y oso de Unsain los Rayos mantienen su dominio ante Guerreros
    2 mins

    Santos vs. Necaxa: con todo y oso de Unsain los Rayos mantienen su dominio ante Guerreros

    Liga MX
    Palavecino anota en su debut, pero Cruz Azul pierde ante León en la Jornada 1
    1 mins

    Palavecino anota en su debut, pero Cruz Azul pierde ante León en la Jornada 1

    Liga MX
    Milito confirma salida de Alan Pulido y Erick Gutiérrez de Chivas
    2 mins

    Milito confirma salida de Alan Pulido y Erick Gutiérrez de Chivas

    Liga MX
    ¿Llega ‘Chucky’ Lozano a Monterrey? Ojo a lo que responde ‘Tato’ Noriega
    2 mins

    ¿Llega ‘Chucky’ Lozano a Monterrey? Ojo a lo que responde ‘Tato’ Noriega

    Liga MX
    Kevin Álvarez rompe el silencio sobre su 'ultimátum' para irse del América
    1 mins

    Kevin Álvarez rompe el silencio sobre su 'ultimátum' para irse del América

    Liga MX
    Chivas vs. Pachuca EN VIVO por el Clausura 2026 de Liga MX: ¡Triunfo del Rebaño Sagrado!
    61 Historias
    Liveblog

    Chivas vs. Pachuca EN VIVO por el Clausura 2026 de Liga MX: ¡Triunfo del Rebaño Sagrado!

    Liga MX

    A ello se le suma no haber llegado a la Final de la Liga MX Apertura 2025 ya su eliminación en la Copa Intercontinental a manos del campeón de la Copa Libertadores que le impidió igualar el papel del Pachuca en 2024 cuando llegó al duelo por el título ante Real Madrid.

    PUBLICIDAD

    Ahora parece que le llega una crítica fuerte de parte de uno de sus exentrenadores, se trata del uruguayo Vicente Sánchez, quien tras la derrota de los celestes en León publicó un mensaje en una de sus historias de su cuenta personal de Instagram.

    “El vender humo no está mal, el problema es de quien compra el humo”, fue el mensaje que dejó Vicente Sánchez sin ser dirigido a alguien en específico y que levanta infinidad de especulaciones sobre a quién se pudiera referir.

    Pero en ese mundo de especulaciones se encuentra Cruz Azul y Nicolás Larcamón, quien llegó al equipo para el Apertura 2025 como sucesor de Vicente Sánchez con todo y que el uruguayo consiguió el título de la Concacaf Champions Cup 2025 tras vencer a Vancouver Whitecaps en C.U.

    Relacionados:
    Liga MXCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX