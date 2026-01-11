Liga MX Vicente Sánchez lanza enigmático mensaje en redes sociales, ¿para Cruz Azul? El extécnico de La Máquina soltó este mensaje sin decir a quién los dirige y es sujeta a especulaciones.

Video ¿Dardo a Cruz Azul? Vicente Sánchez deja mensaje polémico en redes

La Máquina vive un momento álgido con el arranque del año y de la Liga MX Clausura 2026; comenzó con derrota como visitante frente al León unos días después de que se diera a conocer que no seguirá como local en la CDMX tras la negativa de renovarle contrato para que el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria continuara como su casa.

A ello se le suma no haber llegado a la Final de la Liga MX Apertura 2025 ya su eliminación en la Copa Intercontinental a manos del campeón de la Copa Libertadores que le impidió igualar el papel del Pachuca en 2024 cuando llegó al duelo por el título ante Real Madrid.

Ahora parece que le llega una crítica fuerte de parte de uno de sus exentrenadores, se trata del uruguayo Vicente Sánchez, quien tras la derrota de los celestes en León publicó un mensaje en una de sus historias de su cuenta personal de Instagram.

“El vender humo no está mal, el problema es de quien compra el humo”, fue el mensaje que dejó Vicente Sánchez sin ser dirigido a alguien en específico y que levanta infinidad de especulaciones sobre a quién se pudiera referir.