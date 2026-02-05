    Mexicanos en el Exterior

    Edson Álvarez es titular en Copa de Turquía; sale y Fenerbahçe remonta

    El mexicano saltó como titular en este encuentro ante Erzurumspor en la Fase de Grupos.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¡¿Cómo?! Fenerbahçe triunfa sin Edson Álvarez en el campo aunque fue titular


    Edson Álvarez volvió a tener actividad con el Fenerbahçe al ser titular ante el Erzurumspor en la Copa de Turquía este jueves 5 de febrero.

    El mexicano inició el duelo, pero a través de las redes sociales se le ha criticado en exceso por su rendimiento, mismo que le hizo abandonar el juego en el Chobani Stadyumu.

    Machín dejó el partido al descanso, esto tras la derrota provisional de su equipo con el gol de Mustafa Fettahoğlu al minuto 40, previo a la finalización del primer tiempo.

    LA REMONTADA DE FENERBAHÇE SIN EDSON ÁLVAREZ


    Con la salida del mexicano llegaron los goles del Fenerbahçe para darle la vuelta al Erzurumspor. Primero anotó Marco Asensio al minuto 52 para la igualada momentánea.

    Posteriormente, Anderson Talisca consiguió el doblete para el triunfo, primero al 70' y el segundo al 78', éste último por la vía penal.

    Con el triunfo Fenerbahçe se consolida en la tercera posición del Grupo C de la Fase de Grupos de la Copa de Turquía, esto después de tres fechas y con seis puntos sumados, uno menos que el líder Besiktas.

