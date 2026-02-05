Futbol Rafa Márquez y la FMF invitan al 2° Congreso de Futbol Formativo en Querétaro Se celebrará en la ciudad de Querétaro los próximos 25 y 26 de febrero.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Rafa Márquez y la FMF invitan al 2° Congreso de Futbol Formativo

La Federación Mexicana de Futbol convocó este jueves al Segundo Congreso de Futbol Formativo: El Modelo de Desarrollo Mexicano, que se celebrará en el Centro de Congresos de Querétaro los días 25 y 26 de febrero.

En un video publicado por la propia FMF, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo del organismo, y Rafael Márquez, auxiliar técnico de la Selección Mexicana hacen la invitación al público en general

PUBLICIDAD

El objetivo del evento será contestar un par de interrogantes que todos aquellos que se dedican al futbol formativo han tenido:

"¿Cómo acompañar mejor a niñas, niños y jóvenes desde sus primeros pasos con el balón hasta el alto rendimiento? y ¿qué iniciativas están implementando las principales organizaciones futbolísticas del mundo para mejorar la formación?", asegura el documento.

En el par de días que dura: "especialistas nacionales e internacionales de primer nivel compartirán conocimientos sobre metodologías y sistemas de desarrollo y formación. El programa incluye las visiones de la FIFA y la UEFA; casos de éxito internacionales y nacionales; herramientas prácticas de implementación inmediata, y las iniciativas que conforman el nuevo modelo de desarrollo mexicano".

Además, el Congreso incluye un boleto para el partido entre México e Islanda que se celebrará también el día 25 en el Estadio Corregidora.

Finalmente, se informa que el cupo es limitado por lo que invita a inscribirse de inmediato en la página oficial: congreso.fmf.mx.