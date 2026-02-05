    Futbol

    Rafa Márquez y la FMF invitan al 2° Congreso de Futbol Formativo en Querétaro

    Se celebrará en la ciudad de Querétaro los próximos 25 y 26 de febrero.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Rafa Márquez y la FMF invitan al 2° Congreso de Futbol Formativo

    La Federación Mexicana de Futbol convocó este jueves al Segundo Congreso de Futbol Formativo: El Modelo de Desarrollo Mexicano, que se celebrará en el Centro de Congresos de Querétaro los días 25 y 26 de febrero.

    En un video publicado por la propia FMF, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo del organismo, y Rafael Márquez, auxiliar técnico de la Selección Mexicana hacen la invitación al público en general

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    Edson Álvarez es titular en Copa de Turquía; sale y Fenerbahçe remonta
    1 mins

    Edson Álvarez es titular en Copa de Turquía; sale y Fenerbahçe remonta

    Fútbol
    Partidos de hoy 5 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Copa del Rey
    2 mins

    Partidos de hoy 5 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Copa del Rey

    Fútbol
    Venezuela jugará en México ante América, Cruz Azul y Brasil
    1 mins

    Venezuela jugará en México ante América, Cruz Azul y Brasil

    Fútbol
    Fenerbahce ficha a campeón del mundo para ser competencia de Edson Álvarez
    1 mins

    Fenerbahce ficha a campeón del mundo para ser competencia de Edson Álvarez

    Fútbol
    Partidos de hoy martes 3 de febrero: América debuta en la Concacaf Champions Cup 2026
    2 mins

    Partidos de hoy martes 3 de febrero: América debuta en la Concacaf Champions Cup 2026

    Fútbol
    El árbitro Pascal Kaiser sorprendió a su pareja al proponerle matrimonio en el estadio
    1 mins

    El árbitro Pascal Kaiser sorprendió a su pareja al proponerle matrimonio en el estadio

    Fútbol
    Partidos de hoy 2 de febrero: Cristiano Ronaldo con el Al-Nassar y Edson Álvarez con el Fenerbahce
    1 mins

    Partidos de hoy 2 de febrero: Cristiano Ronaldo con el Al-Nassar y Edson Álvarez con el Fenerbahce

    Fútbol
    ¡Stephano Carrillo en modo on fire! Dos goles en dos partidos
    1 mins

    ¡Stephano Carrillo en modo on fire! Dos goles en dos partidos

    Fútbol
    MrBeast “compra” en pleno partido a un arquero para meter un penal
    1 mins

    MrBeast “compra” en pleno partido a un arquero para meter un penal

    Fútbol
    Partidos de hoy 30 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX
    3 mins

    Partidos de hoy 30 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX

    Fútbol

    El objetivo del evento será contestar un par de interrogantes que todos aquellos que se dedican al futbol formativo han tenido:

    "¿Cómo acompañar mejor a niñas, niños y jóvenes desde sus primeros pasos con el balón hasta el alto rendimiento? y ¿qué iniciativas están implementando las principales organizaciones futbolísticas del mundo para mejorar la formación?", asegura el documento.

    En el par de días que dura: "especialistas nacionales e internacionales de primer nivel compartirán conocimientos sobre metodologías y sistemas de desarrollo y formación. El programa incluye las visiones de la FIFA y la UEFA; casos de éxito internacionales y nacionales; herramientas prácticas de implementación inmediata, y las iniciativas que conforman el nuevo modelo de desarrollo mexicano".

    Además, el Congreso incluye un boleto para el partido entre México e Islanda que se celebrará también el día 25 en el Estadio Corregidora.

    Finalmente, se informa que el cupo es limitado por lo que invita a inscribirse de inmediato en la página oficial: congreso.fmf.mx.

    Video Rafa Márquez ya trabaja para dirigir a México rumbo al Mundial 2030
    Relacionados:
    FutbolFederación Mexicana de FutbolRafael Márquez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Mochaorejas
    El hilo rojo
    Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX