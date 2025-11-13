    Cruz Azul

    Vicente Sánchez recuerda con cariño su paso por Cruz Azul

    El estratega uruguayo se sinceró sobre su paso con el cuadro de la Máquina.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¿Desea volver a Cruz Azul? Esto dijo Vicente Sánchez

    Vicente Sánchez se sinceró sobre sus sentimientos que tiene hacia Cruz Azul luego de que no siguiera en el plantel pese a ganar el título de la Concacaf.

    En entrevista para Faitelson Sin Censura, el estratega uruguayo señaló que fue muy difícil dejar a la Máquina, pero espera regresar en el futuro porque extraña a la institución.

    Sí (extraño a Cruz Azul), fue un paso importantísimo en mi carrera. Me traje unos recuerdos imborrables, creo que ese estadio, la final y todo el acompañamiento fue para mí algo increíble… f ue algo muy lindo que poco a poco uno va recordando situaciones y cada vez la recuerdo con más felicidad"

    Para mí fue difícil (salir)… porque ya me había encariñado porque sentía ese afecto con la afición y el presidente, pero la vida sigue, la vida continua y lo que pasó se recuerda siempre… Dios dirá cuándo será el momento de regresar. Por ahora vivir un día a la vez, pero por supuesto cuando se dé estaré ahí”, mencionó Vicente Sánchez.

    De igual forma dijo sentirse agradecido con Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, pese a la polémica que se generó tras sus declaraciones.

    Siempre voy a estar agradecido, me dio la oportunidad de entrar en la historia de Cruz Azul y voy a estar agradecido toda la vida con él y con su familia”, agregó.

    Video ¡Bañan a Vicente Sánchez! Cruz Azul es campeón de Concacaf

