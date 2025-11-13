Vicente Sánchez recuerda con cariño su paso por Cruz Azul
El estratega uruguayo se sinceró sobre su paso con el cuadro de la Máquina.
Vicente Sánchez se sinceró sobre sus sentimientos que tiene hacia Cruz Azul luego de que no siguiera en el plantel pese a ganar el título de la Concacaf.
En entrevista para Faitelson Sin Censura, el estratega uruguayo señaló que fue muy difícil dejar a la Máquina, pero espera regresar en el futuro porque extraña a la institución.
“ Sí (extraño a Cruz Azul), fue un paso importantísimo en mi carrera. Me traje unos recuerdos imborrables, creo que ese estadio, la final y todo el acompañamiento fue para mí algo increíble… f ue algo muy lindo que poco a poco uno va recordando situaciones y cada vez la recuerdo con más felicidad"
“ Para mí fue difícil (salir)… porque ya me había encariñado porque sentía ese afecto con la afición y el presidente, pero la vida sigue, la vida continua y lo que pasó se recuerda siempre… Dios dirá cuándo será el momento de regresar. Por ahora vivir un día a la vez, pero por supuesto cuando se dé estaré ahí”, mencionó Vicente Sánchez.
De igual forma dijo sentirse agradecido con Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, pese a la polémica que se generó tras sus declaraciones.
“ Siempre voy a estar agradecido, me dio la oportunidad de entrar en la historia de Cruz Azul y voy a estar agradecido toda la vida con él y con su familia”, agregó.