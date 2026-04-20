Futbol Abraza a Kaká en el Estadio Banorte en el Juego de Leyendas y niño cumple su sueño El pequeño se hizo viral por recorrer la cancha del inmueble y tomar entre sus brazos al brasileño.

Video Un niño abraza a Kaká en el Estadio Banorte en el Juego de Leyendas y cumple su sueño

El Juego de Leyendas entre México vs. Brasil dejó una victoria de 3-2 para el Tri y una serie de momentos para recordar. Uno de ellos cuando un pequeño recorrió el campo del Estadio Banorte y abrazó a Kaká que respondió de buena manera al gesto del pequeño.

Y es que el pequeño Ciro ingresó al campo del inmueble en alguna pausa, lo agarró un guardia de seguridad y se soltó para correr directamente buscando al popular jugador amazónico que tuvo sus grandes glorias muchas antes de que él naciera.

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Kaká, autor de uno de los goles del partido , respondió estrechándolo, también, con mucho cariño antes de que la seguridad del inmueble lo sacara del terreno de juego y lo llevará directamente donde estaba si familia.

Más tarde, @EnBogaMx publicó en X una breve entrevista con el pequeño: "Hola soy Ciro y mi experiencia fue increíble. Primero me agarraron, lo solté y fui corriendo a Kaká, que es mi ídolo. Imagínense, ¿no? Yo soy su fan".

Kaká se dice privilegiado por participar en el Juego de Leyendas

Ya este lunes, Kaká lanzó un mensaje en sus redes sociales sobre lo que representa para él portar la playera de la selección de su país.

"Siempre un orgullo vestir esta camiseta y representar a mi Brasil por el mundo. Fue un privilegio participar en este encuentro de generaciones, compartiendo el campo con leyendas que escribieron la historia del futbol brasileño y mexicano", escribió en su cuenta de X.

Y añadió: "Hacerlo en un escenario histórico como el Estadio Azteca lo hace todo aún más especial! Quiero agradecer de corazón al pueblo brasileño y mexicano por participar en esta fiesta del futbol. Gracias por llenar el estadio y por todo el cariño que recibimos estos días. Momentos inolvidables", finalizó.