Futbol Internacional Kaká sobre su regreso al Estadio Banorte: "Es una experiencia inolvidable" El exjugador recordó cuando visitó el anteriormente conocido como Estadio Azteca y el significado especial que tiene para Brasil.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Kaká recuerda su primera vez que pisó el estadio Banorte

Luego de la derrota de Brasil ante las leyendas de México, Kaká recordó su primera vez en el Estdio Banorte y valoró su regreso a un inmueble tan especial para el futbol y los brasileños.

"Para nosotros una experiencia increíble. Yo he tenido la alegría de jugar aquí en 2003. Perdimos una final con México, pero volver aquí es una experiencia inolvidable. Brasil que ganó aquí, la gente que ha venido", dijo en entrevista para Gibrán Araige de TUDN.

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El exjugador de clubes como Milan o Real Madrid, se mostró agradecido con los fans que asistieron y espera que se hayan divertido con lo visto en el campo.

"Solo agradecer a la gente, a las confederaciones que organizó estos partidos. Espero que todos hayan disfrutado como disfrutado nosotros", expresó.

KAKÁ RESALTA AL FUTBOL COMO TRANSMISOR DE BUENOS VALORES

Por otra parte, Kaká, quien en la víspera del juego opinó de Santi Giménez en el Milan, compartió también lo que significa seguir participando en partidos de este tipo y compartiendo cancha con antiguos rivales.