Ronaldinho Ronaldinho se conmueve con la ovación del Estadio Banorte El astro brasileño también recordó su paso por la Liga MX con los Gallos Blancos de Querétaro.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Ronaldinho se rinde ante la ovación del Estadio Banorte

La Selección Mexicana y la Selección de Brasil se enfrentaron con sus Leyendas en un juego de homenaje en la cancha del Estadio Banorte.

El resultado terminó con 3-2 a favor de los mexicanos comandados por Cuauhtémoc Blanco y en el que el Luis ‘Matador’ Hernández y Oribe Peralta hicieron los goles, mientras que Adriano y Kaká lo hicieron por los cariocas.

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El que se llevó las palmas, los gritos y las ovaciones fue Ronaldinho, el capitán de Brasil se hizo presente y nos regaló su magia con el balón, y al salir de cambio en el segundo tiempo agradeció a todos los presentes por el cariño.

“Lindo, no, yo amo mucho a México desde que viví aquí como jugador de Querétaro, una época muy linda, muy lindos recuerdos de este estadio y de esta liga que fue un placer participar, solo tengo que dar las gracias a toda la gente de aquí, ellos viven en mi corazón”.

Hay que recordar que Dinho jugó en la Liga MX y se quedó cerca de ser campeón con los Gallos Blancos de Querétaro en un corto lapso, pero en el que se entregó a México en diferentes estadios.

Al final del juego, ambas escuadras se llevaron el aplauso de la gran afición que realizó una gran entrada en el Estadio Banorte.