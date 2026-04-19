    Ronaldinho

    Ronaldinho se conmueve con la ovación del Estadio Banorte

    El astro brasileño también recordó su paso por la Liga MX con los Gallos Blancos de Querétaro.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Ronaldinho se rinde ante la ovación del Estadio Banorte

    La Selección Mexicana y la Selección de Brasil se enfrentaron con sus Leyendas en un juego de homenaje en la cancha del Estadio Banorte.

    El resultado terminó con 3-2 a favor de los mexicanos comandados por Cuauhtémoc Blanco y en el que el Luis ‘Matador’ Hernández y Oribe Peralta hicieron los goles, mientras que Adriano y Kaká lo hicieron por los cariocas.

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    El que se llevó las palmas, los gritos y las ovaciones fue Ronaldinho, el capitán de Brasil se hizo presente y nos regaló su magia con el balón, y al salir de cambio en el segundo tiempo agradeció a todos los presentes por el cariño.

    “Lindo, no, yo amo mucho a México desde que viví aquí como jugador de Querétaro, una época muy linda, muy lindos recuerdos de este estadio y de esta liga que fue un placer participar, solo tengo que dar las gracias a toda la gente de aquí, ellos viven en mi corazón”.

    Hay que recordar que Dinho jugó en la Liga MX y se quedó cerca de ser campeón con los Gallos Blancos de Querétaro en un corto lapso, pero en el que se entregó a México en diferentes estadios.

    Al final del juego, ambas escuadras se llevaron el aplauso de la gran afición que realizó una gran entrada en el Estadio Banorte.

    Video Así fue la llegada VIP de Ronaldinho al Estadio Banorte: ¡aparte y en carrito!
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