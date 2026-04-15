Champions League Raphinha pide perdón a la afición del Atlético por sus gestos tras la eliminación El futbolista brasileño, que fue eliminado junto al Barcelona en Champions League, aseguró que fue un acto cometido en un momento de tensión.

Video Raphinha se disculpa con la afición del Atlético por sus gestos tras la eliminación

Lo Raphinha, al final del juego ante Atlético en el Riyadh Air Metropolitano fue pura frustración.

Ingresó al terreno de juego intentando animar a sus compañeros del Barcelona tras la eliminación en los Cuartos de Final de la Champions League y un sector del público rival le increpó en medio de los cánticos de los festejos, el respondió con gestos inequivocos: " en la siguiente ronda están fuera".

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DAZN lo captó y, por supuesto, lo subió a sus redes sociales, y de un momento a otro se hizo viral la imagen. Las críticas no se hicieron esperar por la reacción del jugador, pero tampoco la disculpa del brasileño que lo hizo en uno de los comentarios del propio video.

"Pido disculpas por mi gesto, el cual no se corresponde con mis valores ni mi carácter. Fue un acto cometido en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me estaba faltando al respeto", escribió.

Raphinha no vio acción durante la serie ante el Atlético de Madrida a causa de un lesión. FC Barcelona quedó fuera de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League con un marcador global de 2-3. Unos días antes, los colchoneros también los eliminaron en las Semifinales de la Copa del Rey.

Ahora mismo, al conjunto catalán solo le queda LaLiga en la cual se mantienen al frente de la clasificación a nueve puntos de su más cercano perseguidor, Real Madrid.