    Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por la Copa del Rey: goles, resumen y resultado del partido

    El cuadro de Hansi Flick recibe al de Diego Simeone, con la encomienda de remontar un 4-0 en la Ida.

    Por:Alonso Ramirez
    Video El brutal dardo de Hansi Flick al Real Madrid en conferencia de prensa en vivo

    El partido de Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Vuelta de la Copa del Rey 2025-26 se jugará este martes 3 de febrero en el Spotify Camp Nou.

    Los blaugrana deben remontar un marcador adverso de 4-0 en el juego de Ida en Madrid. El mexicano Obed Vargas fue convocado a la espera de tener minutos tras cuatro juegos sin jugar.

    El Barcelona perdió a Robert Lewandowski debido a una fractura en la cara, por lo que el encargado de los goles como centro delantero será Ferran Torres.

    ALINEACIÓN DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA

    • Musso
    • Llorente
    • Pubill
    • Hancko
    • Ruggeri
    • Cardoso
    • Koke
    • Simeone
    • Lookman
    • Griezmann
    • Julián Álvarez.

    ALINEACIÓN DE BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID

    • Joan García
    • Kounde
    • Cubarsí
    • Gerard Martín
    • Cancelo
    • Pedri
    • Marc Casado
    • Fermín López
    • Lamine Yamal
    • Raphinha
    • Ferran Torres.
