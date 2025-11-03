Se dio a conocer el FIFPRO World 11 del 2025, el premio votado por y para futbolistas en todo el mundo y que honra a los mejores 11 jugadores del año en curso.

Como era de esperarse, el Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions League, de la liga, Copa y Supercopa de Francia lidera el XI ideal con cinco jugadores, incluyendo a Gianluigi Donnarumma, quien cambió de equipo recientemente.

PUBLICIDAD

Destaca la presencia de Lamine Yamal, quien a sus 18 años se convierte en el futbolista más joven en ser seleccionado para dicha distinción superando el récord de Kylian Mbappé en 2018, cuando el delantero francés figuró en el 11 ideal a sus 19 años.

FIFPRO World 11 Masculino 2025

Arquero

Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain / Manchester City, Italia)

Defensas

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)

Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos)

Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal)

Centrocampistas

Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra)

Pedri (Barcelona, España)

Vitinha (París Saint-Germain, Portugal)

Delanteros

Ousmane Dembélé (París Saint-Germain, Francia)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)

Lamine Yamal (Barcelona, España)

¿CÓMO FUNCIONA LA VOTACIÓN DEL FIFPRO WORLD 11 DE 2025?

Más de 26 mil futbolistas profesionales de 68 países votaron a través de la plataforma digital de FIFPRO y sus sindicatos de jugadores afiliados.

Los votos abarcan los partidos del 15 de julio de 2024 hasta el 3 de agosto de 2025, siempre y cuando los candidatos hayan participado en al menos 30 partidos oficiales.