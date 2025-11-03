    Champions League

    PSG encabeza el FIFPRO WORLD 11 2025 de los mejores futbolistas del mundo

    Destaca la ausencia de futbolistas sudamericanos en el XI votado por jugadores.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Revelan el mejor XI del mundo… ¡¿sin futbolistas sudamericanos?!

    Se dio a conocer el FIFPRO World 11 del 2025, el premio votado por y para futbolistas en todo el mundo y que honra a los mejores 11 jugadores del año en curso.

    Como era de esperarse, el Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions League, de la liga, Copa y Supercopa de Francia lidera el XI ideal con cinco jugadores, incluyendo a Gianluigi Donnarumma, quien cambió de equipo recientemente.

    Destaca la presencia de Lamine Yamal, quien a sus 18 años se convierte en el futbolista más joven en ser seleccionado para dicha distinción superando el récord de Kylian Mbappé en 2018, cuando el delantero francés figuró en el 11 ideal a sus 19 años.

    FIFPRO World 11 Masculino 2025

    Arquero

    • Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain / Manchester City, Italia)

    Defensas

    • Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)
    • Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos)
    • Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal)

    Centrocampistas

    • Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)
    • Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra)
    • Pedri (Barcelona, España)
    • Vitinha (París Saint-Germain, Portugal)

    Delanteros

    • Ousmane Dembélé (París Saint-Germain, Francia)
    • Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)
    • Lamine Yamal (Barcelona, España)

    ¿CÓMO FUNCIONA LA VOTACIÓN DEL FIFPRO WORLD 11 DE 2025?

    Más de 26 mil futbolistas profesionales de 68 países votaron a través de la plataforma digital de FIFPRO y sus sindicatos de jugadores afiliados.

    Los votos abarcan los partidos del 15 de julio de 2024 hasta el 3 de agosto de 2025, siempre y cuando los candidatos hayan participado en al menos 30 partidos oficiales.

    Cada futbolista seleccionó a tres destacados en las cuatro categorías posicionales: arquero, defensa, centrocampista y delantero.

