Champions League Benfica tiene vida en la Champions League al derrotar al Napoli El cuadro de las Águilas aprovecharon la localía y se impusieron ante el Napoli.

Por: Raúl Martínez

Video ¡Tienes que ver el golazo que hizo Barreiro!

Benfica y Mourinho tomaron un respiro en la UEFA Champions Leagues al imponerse sobre el Napoli en partido correspondiente a la sexta jornada.

Las Águilas llegaban a este compromiso con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente ronda y con goles de Richard Ríos y Leandro Barreiro se quedaron con los tres puntos.

En lo primeros minutos del encuentro, disputado en el Estadio da Luz, el Benfica fue el que tomó la iniciativa, pero pudieron aprovechar las oportunidades que tuvieron frente al arco de Napoli.

Sin embargo, al 20’ por fin pudieron romper el cerrojo de los italianos gracias a la anotación de Richard Ríos que solo empujó el balón tras un rebote dentro del área.

Tras la anotación el Napoli reaccionó, pero Noa Lang se perdió una gran oportunidad de empatar el juego y los locales se fueron al descanso con la victoria.

Cuando apenas arrancaba la segunda parte, Leandro Barreiro dijo presente y con un golazo de taquito puso el 2-0 en favor del Benfica.

Napoli no pudo levantarse tras el segundo gol en contra y gracias a Milinkovic-Savic no se llevaron una goleada luego de sus grandes intervenciones bajo los tres postes.