    Champions League

    Villarreal no puede ganar en Champions League y cae con Copenhague

    En otro encuentro, el Ajax ganó al Qarabag y sumó por primera vez en la presente edición de Champions League.

    Por:
    TUDN
    Video Resumen | ¡Copenhague visita y vence al Villareal!

    Copenhague se metió al Estadio de la Cerámica y ganó 2-3 con el Villarreal que no ha conseguido una sola victoria en la actual edición de la Champions League.

    El conjunto español debió remar contracorriente muy pronto en su casa que no ha pesado todo lo que debería a lo largo del torneo.

    UEFA Champions League

    Los goles del partido fueron de Comesaña, a los 47, y de Oluwaseyi, a los 56, por los del Submarino Amarillo. Mientras por los daneses anotaron Elyounoussi, a los 2, y Achouri, a los 48, y Cornelius, a los 90.

    Con este resultado, los ibéricos se quedaron con una unidad tras seis encuentros y están en el sitio 35 de 36, mientras los vikingos llegaron a siete puntos y también se ubican en las plazas para play-off del torneo.

    Ajax sumó por fin

    El hasta antes de esta jornada, peor de todos los clubes de esta edición de la Champions League era el Ajax holandés que fue a Bakú para sumar su primera victoria en el campeonato ante el Qarabag.

    Los goles de los de casa fueron de Duran, a los 10, y de Silva, a los 47, mientras Dolberg, a los 83, Gloukh, a los 79 y 80, y de Gaaei, a los 83, y de

    El triunfo le sirvió a los de Países Bajos para dejar el fondo con sus tres puntos, mientras el Qarabag se quedó con siete unidades.

    Video ¡Qué cosa del Copenhague! Achouri les regresa la ventaja con un derechazo
