    Barcelona vs. Eintracht: Horario y dónde ver partido por Jornada 6 de Champions League

    Los catalanes quieren recuperarse ante el conjunto los alemán luego del tropiezo frente al Chelsea.

    Video ¡A retomar el buen paso! El Barça busca reponerse ante el Eintracht

    La Jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Champions League despedirá el 2025 con un atractivo partido entre Barcelona y el Eintracht Frankfurt que podrás ver en vivo por nuestras plataformas.

    La cita es el próximo martes 9 de diciembre en el nuevo Spotify Camp Nou. Los catalanes quieren demostrar su buen momento en LaLiga de España, donde son líderes, pero ahora en el torneo europeo.

    Los de Hansi Flick han tenido un irregular paso en la Champions, pues suman apenas dos triunfos, dos derrotas y un empate tras cinco partidos y ocupan el puesto 18 en la Fase de Liga.

    El equipo alemán, que hace un par de temporadas le propinó una dura derrota al Barça en la UEFA Europa League, no ha tenido un buen inicio de torneo, pues ocupan el lugar 28 con solo cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y tres derrotas.

    La fase de liga de la Champions League regresará en el 2026 hasta el martes 20 y miércoles 21 de enero para disputar la Jornada 7.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDO BARCELONA VS. EINTRACHT FRANKFURT

    Jornada 6 Champions League
    Lugar: Estadio Allianz Arena
    Horario: Martes 9 de diciembre 2026 a las 11:45 Centro de México,12:45pm ET y 10:45am Pacífico
    Dónde ver: UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX (solo EE.UU.)

