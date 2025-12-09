    Champions League

    Bayern Múnich enseña su pegada y le da la vuelta al Sporting de Lisboa

    Tras un inicio complicado, el conjunto alemán logró una victoria que lo ubica en lo más alto del torneo.

    Por:
    TUDN
    Video Resumen | Bayern remonta y golea para dar batalla en la tabla de Champions

    Bayern Múnich debió enseñar la jerarquía y le dio la vuelta 3-1 al Sporting en un duelo en que los errores en los arcos estuvieron a la orden del día, pero finalmente el conjunto alemán enseñó su poder y pegada.

    Además, las emociones tanto alemanes como portugueses las dejaron para la segunda mitad, pese a que en el primer lapso hubo balones al poste y atajadas de los arqueros, pero no goles.

    Los tantos del encuentro fueron obra de Kimmich, en propia puerta a los 54, por los lusos, y de Gnabry, a los 65, de Karl a 69 (tras un fallo del arquero Rui Silva) a los 69 , y finalmente de Tah, a los 77, por los locales germanos.

    Fue muy evidente, el cambio de velocidad y de futbol de los de casa tras recibir el autogol que los puso en desventaja. El visitante no pudo hacer demasiado y finalmente aceptó su papel de víctima.

    Con este resultado, a falta de que se juegue el resto de la fecha, por el momento Bayern es líder con 15 puntos, mientras Sporting se quedó con 10 y se ubicó, a falta también de que se juegue el resto de partidos, a mitad de la tabla.

    Olympiacos consigue su primer triunfo

    En otro resultado, el Oympicos griego obtuvo su primera victoria del torneo al vencer al Kairat Almaty de Kazajistán en un encuentro que fue de un solo gol.

    El único tanto del partido fue obra de Gelson Martins a los 73 minutos del partido.

    Con este resultado, el conjunto helénico alcanzó cinco puntos tras ocho duelos disputados y aún se encuentra en la parte baja del torneo, mientras el Kairat se quedó solo con una unidad, y abajo solo tiene al Ajax que a falta de su duelo de la fecha no ha ganado en la competencia.

    Video Karl anotó el gol con el que el Bayern Múnich le dio la vuelta
