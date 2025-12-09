    Champions League

    Resumen PSV vs. Atlético de Madrid: Goles, resultado y highlights de Jornada 6 Champions League

    Los Colchoneros le dieron la vuelta al partido en los albores de la segunda parte.

    Video ¡Vaya remontada! Sørloth anota de cabeza y asombra a todos

    El Atlético de Madrid concretó la remontada ante PSV en la Jornada 6 de la UEFA Champions League, la última de la fase de liga del 2025.

    Los neerlandeses arrancarón ganando sorpresivamente, tras llegar en calidad de menos favoritos, a los 10 minutos con la anotación de Guus Til que hizo explotar al Philips Stadion para lo que parecía una noche mágica en casa.

    Sin embargo, los seguidores del PSV poco imaginaron que la ligera ventaja inicial solo sería una ilusión, pues a minutos del descanso, el Atlético de Madrid logró descontar con el tanto de Julián Álvarez a los 37 minutos para irse al descanso con la "ventaja" anímica.

    El arranque del segundo tiempo sería de pesadilla para el PSV, ya que en cuatro minutos, del 52 al 56, el Atlético de Madrid encontró el segundo gol de la voltereta y el tercero, cortesía de Dávid Hancko y Alexander Sorloth, que sentenciaría el encuentro en Eindhoven.

    Sin embargo, los neerlandeses añadieron dramastimo al encuentro con el gol tardío de Ricardo Pepi al 85 y meter presión a un equipo rojiblanco que se confío tras el tanto del noruego.

    Con la victoria, el equipo del 'Cholo' Simeone sumó su segunda victoria consecutiva para llegar a 12 puntos en la tabla general y mantenerse entre los primeros 10 equipos de la Champions, que parará en lo que resta del año y reanudará el 20 y 21 de enero de 2026.

