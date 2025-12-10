Champions League Horario y dónde ver Villarreal vs. Copenhague de la jornada 6 de Champions League El submarino amarillo busca su primer triunfo en esta Champions League ante los daneses.



Por: Raúl Martínez

Video A salir del sótano: Así puedes ver el Villarreal vs. Copenhague

Villarreal y Copenhague se enfrentan en la última jornada de la Champions League del 2025 donde buscarán un triunfo que los mantenga con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

El submarino amarillo se ubica en el puesto número 34 de la tabla general con un punto y en casa tiene la obligación de sacar la victoria para salir del fondo en el que se encuentran.

PUBLICIDAD

Por su parte, el cuadro danés marcha en la vigésimo novena posición con cuatro unidades y está a dos puntos de meterse a la siguiente fase por lo que su visita a España es fundamental para sus aspiraciones.

HORARIO Y DÓNDE VER EL VILLARREAL VS. COPENHAGUE DE CHAMPIONS LEAGUE

Será la primera vez que Villarreal y el Copenhague se enfrenten en un torneo de la UEFA.

Cuándo: Miércoles 10 de diciembre en el estadio de la Céramica.

Horario: 11:45 am del Centro de la Ciudad de México; 12:45pm del ESTE, 11:45am del Centro y 9:45am del Pacífico en los Estados Unidos