Haaland revela los 'problemas' que tiene con su pareja: “Estoy harta del fútbol"

Por: Raúl Martínez

Erling Haaland reveló los ‘problemas’ que ha tenido con su novia, Isabel Haugseng Johansen, debido a su amor por el futbol.

En entrevista para el podcast ' The Rest Is Football’, de Gary Lineker, el atacante noruego contó una curiosa anécdota que vivió con su pareja que provocó una pequeña discusión entre ambos.

“S í, soy aficionado al fútbol, así que veo todo tipo de fútbol…. de hecho, ayer estábamos cenando y miré si había algún partido. Manchester United, West Ham y dije “vamos a ponerlo”

“Y mi esposa dijo: “Estoy harta del fútbol. Lo vemos todo el tiempo” … Le dije: “Sí, por eso estamos aquí”. Así que lo vimos, obviamente”, contó Haaland entre risas.

De igual forma señaló el delantero que cuando no mira futbol se dedica a cocinar o jugar Minecraft junto con Isabel Haugseng.

