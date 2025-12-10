    Champions League

    Haaland revela los 'problemas' que tiene con su pareja: “Estoy harta del fútbol"

    El delantero de Manchester City soltó frases polémicas en un podcast.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Haaland destapa su intimidad: su novia está “harta del futbol” y así viven realmente

    Erling Haaland reveló los ‘problemas’ que ha tenido con su novia, Isabel Haugseng Johansen, debido a su amor por el futbol.

    En entrevista para el podcast ' The Rest Is Football’, de Gary Lineker, el atacante noruego contó una curiosa anécdota que vivió con su pareja que provocó una pequeña discusión entre ambos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Eliminatorias Champions League

    Horario y dónde ver Villarreal vs. Copenhague de la jornada 6 de Champions League
    1 mins

    Horario y dónde ver Villarreal vs. Copenhague de la jornada 6 de Champions League

    UEFA Champions League
    Horario y dónde ver el sorteo de Fase de Liga de Champions League
    1 mins

    Horario y dónde ver el sorteo de Fase de Liga de Champions League

    UEFA Champions League
    ¡Frialdad total! Moukoko no falla y anota el segundo del Copenhague
    2:20

    ¡Frialdad total! Moukoko no falla y anota el segundo del Copenhague

    UEFA Champions League
    ¡ATAJADÓN! Le quitan el gol a Shaqiri y el Copenhague se salva en Champions
    1:16

    ¡ATAJADÓN! Le quitan el gol a Shaqiri y el Copenhague se salva en Champions

    UEFA Champions League
    ¡Brutal cabezazo! Copenhague anota el 1-0 vs. Basel y se acerca a Champions
    1:35

    ¡Brutal cabezazo! Copenhague anota el 1-0 vs. Basel y se acerca a Champions

    UEFA Champions League
    ¡Arranca la transmisión! Copenhague vs. Basel de Champions League EN VIVO aquí
    0:31

    ¡Arranca la transmisión! Copenhague vs. Basel de Champions League EN VIVO aquí

    UEFA Champions League
    ¿Champions en China? El club que jugará en sede exótica y enciende rumores
    1:22

    ¿Champions en China? El club que jugará en sede exótica y enciende rumores

    UEFA Champions League
    Resumen | Rangers sufre dolorosa derrota ante Brujas en casa
    9:42

    Resumen | Rangers sufre dolorosa derrota ante Brujas en casa

    UEFA Champions League
    ¡Polémica! Gol tras jugadón del Rangers que es anulado por el VAR
    1:52

    ¡Polémica! Gol tras jugadón del Rangers que es anulado por el VAR

    UEFA Champions League
    ¡Se salva Brujas! Rangers busca el poste lejano y casi anota un golazo
    1:17

    ¡Se salva Brujas! Rangers busca el poste lejano y casi anota un golazo

    UEFA Champions League

    “S í, soy aficionado al fútbol, así que veo todo tipo de fútbol…. de hecho, ayer estábamos cenando y miré si había algún partido. Manchester United, West Ham y dije “vamos a ponerlo

    “Y mi esposa dijo: “Estoy harta del fútbol. Lo vemos todo el tiempo” … Le dije: “Sí, por eso estamos aquí”. Así que lo vimos, obviamente”, contó Haaland entre risas.

    De igual forma señaló el delantero que cuando no mira futbol se dedica a cocinar o jugar Minecraft junto con Isabel Haugseng.

    Erling Haaland se reencontró con el en la Champions League luego de colaborar con un tanto en la victoria de Manchester City sobre Real Madrid en la sexta jornada para llegar a seis goles en el torneo de clubes.

    Video ¿Messi, Cristiano o Haaland? Favorito de Gary Lineker
    Relacionados:
    Champions LeagueErling HaalandManchester CityPremier League

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX