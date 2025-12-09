    FC Bayern München

    Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa: Horario y dónde ver partido Jornada 6 Champions League

    Los alemanes quieren recuperarse del tropiezo ante el Arsenal con el apoyo de su gente.

    Video ¡Bayern Múnich y Sporting despiden el 2025 en la Champions League!

    La Jornada 6 de la fase de liga de la Champions League despedirá el 2025 con un gran partido entre Bayern Múnich y Sporting de Lisboa que podrás ver en vivo por nuestras plataformas.

    La cita es el próximo martes 9 de diciembre a las 11:45am, hora del centro de México, 12:45pm del Este y 10:45am del Pacífico de Estados Unidos. Si te encuentras en la Unión Americana podrás ver el juego en vivo por UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

    Los alemanes, con paso casi perfecto en el torneo, reciben a los portugueses en el Allianz Arena de Múnich con la intención de dejar atrás el tropiezo ante el Arsenal que les arrebató el invicto.

    El Bayern no la tendrá fácil, ya que el Sporting de Lisboa ha venido a más desde hace tres jornadas sumando un empate y dos victorias que los tienen en la octava posición general con 10 puntos, dos menos que sus próximos rivales.

    La fase de liga de la Champions League regresará en el 2026 hasta el martes 20 y miércoles 21 para disputar la Jornada 7.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDO BAYERN MÚNICH VS. SPORTING LISBOA

    • Jornada 6 Champions League
    • Allianz Arena
    • Martes 9 de diciembre 2026
    • 11:45am México
    • 12:45pm ET y 10:45am Pacífico
    • UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX (solo EE.UU.)
    FC Bayern MünchenSporting LisbonChampions League

