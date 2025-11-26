Video ¡Triunfazo del Arsenal! El único perfecto en la Champions League

Arsenal derrotó 3-1 al Bayern Múnich en la Jornada 5 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League para seguir como líder de la competencia.

El cuadro de Mikel Arteta consiguió este triunfo como local en Emirates Stadium, donde se peleaba el liderato y el invicto contra el equipo teutón que también llegaba con paso perfecto.

PUBLICIDAD

Jurriën Timber abrió el marcador al minuto 22 y luego el cuadro bávaro igualó antes del descanso con la anotación de Lennart Karl al 32' del partido.

Para la segunda parte, los goles de Noni Madueke y Gabriel Martinelli al 69' y 77', respectivamente para estar al frente de la tabla con 15 puntos tras cinco partidos.

ATLÉTICO DE MADRID VENCE 'IN EXTREMIS' AL INTER



El cuadro de España, Atlético de Madrid, venció 2-1 al Inter de Milán en el último minuto, gracias a un gol de José María Giménez al minuto 93.

Los Colchoneros se habían adelantado al minuto 9 con gol de Julián Álvarez, pero los neroazzurri igualaron en la segunda parte con la anotación de Piots Zielinski al 54'.

OTROS RESULTADOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE



En la actividad de este miércoles, hubo dos partidos más en la jornada con los siguientes marcadores: