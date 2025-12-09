Champions League Atalanta viene de atrás y vence en casa al Chelsea El cuadro de Bérgamo se mantiene entre los mejores de la Champions League.

Por: Raúl Martínez

Video Resumen | Triunfo de oro del Atalanta contra Marsella en Champions

Atalanta vino de atrás y derrotó en casa a Chelsea para meterse entre los primeros lugares de la tabla general de la UEFA Champions League.

El conjunto del italiano, quien no atraviesa un buen momento en la Serie A, se impuso por 2-1 con anotaciones de Gianluca Scamacca y Charles De Ketelaere en artido de la jornada 6.

Chelsea se adelantó en el marcador al minuto 25 por medio de Joao Pedro que solo empujó el balón tras un servicio de Reece James en una jugada que tuvo que ser revisada por el VAR.

Los ingleses se fueron al descanso con la ventaja, y fue en la segunda parte cuando el Atalanta reaccionó con gol de Scamacca que con un cabezazo venció el arco rival cuando se jugaba el minuto 55.

Chelsea intentó recuperar la ventaja, sin embargo, en la recta final del encuentro De Ketelaere sacó un zapatazo desde fuera del área que no pudo detener Robert Sánchez para poner el 2-1 en favor del Atalanta al 83', marcador que ya no se movió.