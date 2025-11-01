Lamine Yamal confirma ruptura con Nicki Nicole, ¿por infidelidad?

Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, confirmó el fin de su relación con Nicki Nicole, cantante argentina, y con la que protagonizaba uno de los romances más mediáticos del momento.

El jugador blaugrana confirmó a Javier Hoyos que ya no está en una relación con la artista, incluso desde hace unos días, antes de que salieran rumores sobre una posible separación.

El propio Javier Hoyos señaló que fue el propio Lamine Yamal quien le confirmó la ruptura, aunque dejó claro que no hubo infidelidad de su parte, como se había especulado en días recientes.

La pareja se posicionó con un romance muy mediático y seguido muy de cerca tanto por la prensa deportiva como por la del corazón. Las citas y encuentros públicos que Lamine Yamal y Nicki Nicole tuvieron fueron por demás seguidos.