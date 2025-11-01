    LaLiga

    Lamine Yamal confirma ruptura con Nicki Nicole, ¿por infidelidad?

    El futbolista del Barcelona sorprende con declaraciones que ponen fin a su relación con la cantante argentina.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Lamine Yamal confirma fin de relación con Nicki Nicole, ¿hubo infidelidad?

    Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, confirmó el fin de su relación con Nicki Nicole, cantante argentina, y con la que protagonizaba uno de los romances más mediáticos del momento.

    El jugador blaugrana confirmó a Javier Hoyos que ya no está en una relación con la artista, incluso desde hace unos días, antes de que salieran rumores sobre una posible separación.

    PUBLICIDAD

    El propio Javier Hoyos señaló que fue el propio Lamine Yamal quien le confirmó la ruptura, aunque dejó claro que no hubo infidelidad de su parte, como se había especulado en días recientes.

    La pareja se posicionó con un romance muy mediático y seguido muy de cerca tanto por la prensa deportiva como por la del corazón. Las citas y encuentros públicos que Lamine Yamal y Nicki Nicole tuvieron fueron por demás seguidos.

    Eso sí, a Lamine Yamal se le criticó también por ciertos bajones en su nivel futbolístico y varios aficionados al Barcelona atribuyeron esto a su relación con Nicki Nicole.

    Más sobre LaLiga

    1 min
    Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro y se une a Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo

    Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro y se une a Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo

    1 min
    Xabi Alonso aclara incidente con Vinicius de cara al partido ante Valencia

    Xabi Alonso aclara incidente con Vinicius de cara al partido ante Valencia

    1 min
    Vinícius pide perdón a todos en Real Madrid, menos a Xabi Alonso

    Vinícius pide perdón a todos en Real Madrid, menos a Xabi Alonso

    2 min
    ¿Lamine Yamal pone en peligro su carrera futbolística por su vida fuera del campo?

    ¿Lamine Yamal pone en peligro su carrera futbolística por su vida fuera del campo?

    1 min
    Dani Carvajal es baja del Real Madrid tras su pelea vs. Lamine Yamal

    Dani Carvajal es baja del Real Madrid tras su pelea vs. Lamine Yamal

    Relacionados:
    LaLigaLamine YamalBarcelona

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX