Champions League Obed convocado por Atlético para el juego ante el Barcelona de Champions El mediocampista mexicano será parte de la plantilla que enfrentará el duelo de vuelta de los Cuartos de Final de la competencia.

Video Obed Vargas convocado por Atlético para el juego ante el Barcelona de Champions League

Obed Vargas podría debutar este martes en la Champions League luego de que Diego 'Cholo' Simeone lo incluyera en la plantilla que enfrentará el vital juego de vuelta de los Cuartos de Final de la competencia.

El defensa mexicano, desde su llegada a la institución ha recibido la confianza del técnico argentino, sin embargo pese a tener minutos en LaLiga como ante el Sevilla el fin de semana pasado, aún no ha debutado en la competencia de la UEFA.

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Sin embargo, Obed disputó el primer duelo en esta trilogía de duelos entre colchoneros y azulgranas. Fue en LaLiga el pasado 4 de abril en duelo que ganaron los catalanes 2-1. Vargas disputó los 90 minutos por lo que ya sabe lo que es competir ante el conjunto de Hansi Flick.

Vital duelo de los Colchoneros

Atlético llega con una esperanzadora ventaja de 2-0 al juego y con la buena noticia de que, además de Obed, fueron convocados el arquero Oblak y Cardoso, que aunque no se espera sean titulares ya están luego de sus lesiones.

No fueron convocados Hancko, Giménez, Barrios, todos lesionados, también Pubill sancionado.

Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentarán este miércoles 14 de marzo en el juego de vuelta de la Champions League en el Riyadh Air Metropolitano en punto de la 1:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

La convocatoria completa del Atlético frente al FC Barcelona:

Musso, Esquivel, Molina, Le Normand, Lenglet, Dani Martínez, Boñar, Julio Díaz, Ruggeri, Oblak, Cardoso, Koke, Llorente, Mendoza, Baena, Almada, Giuliano, Lookman, Obed Vargas, Nico Gonzalez, Julián Alvarez, Griezmann y Sorloth.