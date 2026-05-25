Champions League Final de Champions League: Cómo fue el camino del Arsenal por La Orejona El cuadro de Londres tuvo una Fase de Liga inaudita al terminar invicto y sin derrota en sus ocho partidos.

Video Final Champions League 2026: Títulos del Arsenal en la Liga de Campeones

El Arsenal jugará su segunda Final de su historia de la UEFA Champions League en el partido que los enfrentará ante el PSG este próximo 30 de mayo en Hungría.

El equipo dirigido por Mikel Arteta asombró a todos con la Fase de Liga que tuvo, en la que terminó invicto sin derrota en los ochos partidos que jugó, para después tener eliminatoras bastantes cerradas en las fases de eliminación directa.

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Arsenal en la Final de Champions League: Uno a uno sus partidos



Como uno de los clasificados directos por parte de la Premier League al terminar en segundo lugar en la temporada 2024-25, Arsenal estuvo directo en la Fase de Liga sin necesitar de rondas previas para avanzar.

Los Gunners enfrentaron a tres equipos de renombre: Atlético de Madrid, Bayern Múnich e Inter de Milán, en los que logró triunfos sólidos. Acá te dejamos el recuento de sus marcadores en esta temporada por parte de los ingleses.

Fase de Liga

Athletic Club 0-2 Arsenal

Arsenal 2-0 Olympiacos

Arsenal 4-0 Atlético de Madrid

Slavia Praga 0-3 Arsenal

Arsenal 3-1 Bayern Múnich

Brujas 0-3 Arsenal

Inter de Milán 1-3 Arsenal

Arsenal 3-2 Kairat Almaty

Octavos de Final

Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen

Cuartos de Final

Sporting Lisboa 0-1 Arsenal

Arsenal 0-0 Sporting Lisboa

Semifinales