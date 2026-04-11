    Sevilla

    Sevilla vs. Atlético de Madrid ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido de LaLiga

    Los Colchoneros buscan acercarse a los primeros lugares de la clasificación y no quedarse fuera de puestos europeos.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Obed Vargas admira el Camp Nou en su primera visita antes del duelo ante Barcelona

    El mexicano Obed Vargas saltará a la cancha como titular en el partido entre Sevilla y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 31 la LaLiga.

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