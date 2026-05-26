    Paris Saint-Germain

    Cómo fue el camino de PSG hacia la Final de Champions League

    Luis Enrique y los parisinos buscan alzar el bicampeonato del torneo de clubes más prestigioso.

    Por:Juan Regis
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    Video Champions League: Cómo fue el camino de PSG hacia la Final

    El sábado 30 de mayo, el Paris Saint-Germain jugará apenas su segunda final de la UEFA Champions League ante el Arsenal, campeón de la Premier League, tras haber iniciado el torneo con dudas.

    El conjunto de Luis Enrique no tuvo la mejor fase de grupos al ganar solo la mitad de sus partidos (4 de 8) que los obligaron a jugar la ronda de playoffs ante Mónaco, rival bien conocido por los parisinos.

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    Con el global 5-4, el PSG avanzó a la ronda de Octavos donde tuvo un resurgimiento del mejor futbol que había mostrado al mundo hace un año cuando llegó a la final y humilló al Inter de Milán en la final.

    Con una goleada monumental de 8-2 sobre Chelsea, el Paris Saint-Germain se enfrentó al Liverpool. Los ingleses ni siquiera pudieron hacerse presentes en el marcador en toda la serie.

    Las Semifinales fueron sin duda la verdadera prueba de fuego para el combinado de la capital francesa. El Bayern Múnich se erigía como el único capaz de acabar con el sueño del bicampeonato.

    Un juego de ida para la historia con el mayor número de goles anotados con 9 y un empate a un gol por bando le dieron el boleto al PSG de convertirse en el primer club bicampeón de Champions desde que el Real Madrid lo lograra en la temporada 2017-18.

    CUÁNDO ES Y A QUÉ HORA ES LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

    En la historia del PSG vs. Arsenal solo hay cinco antecedentes previos entre estos equipos, con saldo de dos triunfos para los franceses, uno para los Gunners y dos empates.

    Se vieron las caras en la temporada 2016-17 en la Fase de Grupos, en la Fase de Liga de la campaña 2024-25, así como en las Semifinales de la edición pasada.

    • Cuándo es el Paris vs. Arsenal: el juego es el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna.
    • A qué hora es el PSG vs. Arsenal: el partido inicia en México a las 10:00 horas; en Estados Unidos es a las 12:00 horas ET, 11:00 horas CT y 9:00 horas PT.
    • Dónde ver el PSG vs. Arsenal: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX.
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