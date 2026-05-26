Paris Saint-Germain Cómo fue el camino de PSG hacia la Final de Champions League Luis Enrique y los parisinos buscan alzar el bicampeonato del torneo de clubes más prestigioso.

Video Champions League: Cómo fue el camino de PSG hacia la Final

El conjunto de Luis Enrique no tuvo la mejor fase de grupos al ganar solo la mitad de sus partidos (4 de 8) que los obligaron a jugar la ronda de playoffs ante Mónaco, rival bien conocido por los parisinos.

PUBLICIDAD

Con el global 5-4, el PSG avanzó a la ronda de Octavos donde tuvo un resurgimiento del mejor futbol que había mostrado al mundo hace un año cuando llegó a la final y humilló al Inter de Milán en la final.

Con una goleada monumental de 8-2 sobre Chelsea, el Paris Saint-Germain se enfrentó al Liverpool. Los ingleses ni siquiera pudieron hacerse presentes en el marcador en toda la serie.

Las Semifinales fueron sin duda la verdadera prueba de fuego para el combinado de la capital francesa. El Bayern Múnich se erigía como el único capaz de acabar con el sueño del bicampeonato.

Un juego de ida para la historia con el mayor número de goles anotados con 9 y un empate a un gol por bando le dieron el boleto al PSG de convertirse en el primer club bicampeón de Champions desde que el Real Madrid lo lograra en la temporada 2017-18.

CUÁNDO ES Y A QUÉ HORA ES LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En la historia del PSG vs. Arsenal solo hay cinco antecedentes previos entre estos equipos, con saldo de dos triunfos para los franceses, uno para los Gunners y dos empates.

Se vieron las caras en la temporada 2016-17 en la Fase de Grupos, en la Fase de Liga de la campaña 2024-25, así como en las Semifinales de la edición pasada.