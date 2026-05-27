Champions League Final Champions League: Canales y dónde ver PSG vs. Arsenal en Estados Unidos La Puskás Aréna será la sede de esta Final en Budapest, Hungría y te decimos dónde verla.

Video París Saint-Germain vs. Arsenal | Horario y dónde ver la Final de la UEFA Champions League

La Final de la UEFA Champions League de PSG vs. Arsenal tendrá su partido por el título este sábado 30 de mayo desde Hungría.

Puskás Aréna ha sido el escenario elegido para acoger el duelo de final este 30 de mayo entre PSG vs. Arsenal, quienes vienen tras haber dejado atrás en el camino al Bayern Múnich y Atlético de Madrid respectivamente en las Semifinales.

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FINAL CHAMPIONS LEAGUE: PSG VS. ARSENAL



El PSG vs. Arsenal define a un nuevo campeón de la UEFA Champions League o a un posible bicampeón y te dejamos la programación este partido por el título.

PSG vs. Arsenal