    Champions League

    Final Champions League: Canales y dónde ver PSG vs. Arsenal en Estados Unidos

    La Puskás Aréna será la sede de esta Final en Budapest, Hungría y te decimos dónde verla.

    Por:Redacción
    add
    Síguenos en Google
    Video París Saint-Germain vs. Arsenal | Horario y dónde ver la Final de la UEFA Champions League

    La Final de la UEFA Champions League de PSG vs. Arsenal tendrá su partido por el título este sábado 30 de mayo desde Hungría.

    Puskás Aréna ha sido el escenario elegido para acoger el duelo de final este 30 de mayo entre PSG vs. Arsenal, quienes vienen tras haber dejado atrás en el camino al Bayern Múnich y Atlético de Madrid respectivamente en las Semifinales.

    PUBLICIDAD

    FINAL CHAMPIONS LEAGUE: PSG VS. ARSENAL


    El PSG vs. Arsenal define a un nuevo campeón de la UEFA Champions League o a un posible bicampeón y te dejamos la programación este partido por el título.

    PSG vs. Arsenal

    • FECHA: Sábado 30 de mayo.
    • HORARIO: 13:00 horas CT de México y 15:00 horas ET, 14:00 horas CT y 12:00 horas PT en Estados Unidos.
    • DÓNDE VER: Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.
    Relacionados:
    Champions LeagueParis Saint-GermainArsenal

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tráiler: El precio de la fama
    Socias por accidente
    María, me muero
    Jenni
    Presencias
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX