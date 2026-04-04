LaLiga Obed Vargas y el Atlético lo intentan, pero el Barcelona es demasiado con uno más Un hombre menos fue demasiado para el equipo del jugador mexicano y los blaugrana se encaminan a ganar LaLiga.

Video Obed Vargas y el Atlético lo intentan, pero no pueden con el Barcelona en LaLiga

El partido Atlético de Madrid vs. Barcelona dentro de LaLiga fue el primero de tres enfrentamientos entre ambos equipos entre el certamen doméstico y la UEFA Champions League y, al menos este asalto, fue para el conjunto blaugrana, con todo y Obed Vargas.

Marcador de 2-1 para la escuadra blaugrana que, de esta forma, consiguió un triunfo vital para encaminarse a ganar LaLiga, sobre todo si se suma la derrota del Real Madrid ante Mallorca.

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Obed Vargas, jugador mexicano, fue titular con el conjunto dirigido por Diego Simeone, estuvo atento en el medio campo, quizás pudo hacer más en el primer gol catalán, aunque poco más del ex del Seattle Sounders.

El Atlético de Madrid inició fuerte en el Estadio Metropolitano y Giuliano Simeone abrió el marcador a los 39' para que el conjunto blaugrana remara contracorriente.

Aunque Marcus Rashford no tardó mucho en igualar el marcador, exactamente tres minutos después, con una gran pared con Dani Olmo y el encuentro estaba igualado.

Nico González perdió la cabeza y dejó a su equipo con un jugador menos después de recibir expulsión al 45+7'. El Atlético era ahora la víctima perfecta, y si bien parecía que los locales lograban la hazaña del empate, un rebote favoreció a Lewandowski quien puso la voltereta final.