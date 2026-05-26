Champions League Esto cuestan los boletos para la Final de Champions 2026 entre Arsenal vs. PSG Así van los precios para ver la Final de Champions 2026; algunos se pueden encontrar todavía en sitios de reventa oficiales.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¿Cuánto cuestan los boletos de la Final de Champions League?

El próximo 30 de mayo de 2026, el Puskás Arena de Budapest, Hungría, será el escenario de la gran final de la UEFA Champions League, con un duelo inédito entre Arsenal y Paris Saint-Germain, un partido que ha provocado una auténtica locura por los boletos entre aficionados de Inglaterra, Francia y el resto del mundo.

El inmueble de Budapest tendrá una capacidad cercana a los 67 mil espectadores y será escenario de una de las finales más esperadas de los últimos años.

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¿Cómo se distribuyeron los boletos para la Final de Champions 2026?

La UEFA distribuyó los boletos en distintas categorías. Además, el 40 por ciento de la capacidad del estadio fue reservada para los aficionados de los equipos finalistas en las categorías más accesibles.

La venta oficial de entradas se realizó mediante sorteo y a través de las plataformas de ambos clubes. Debido a la enorme demanda, la mayoría de las entradas oficiales prácticamente se agotaron en cuestión de horas.

¿Dónde se pueden conseguir boletos para Arsenal vs PSG?

Actualmente, los aficionados todavía pueden encontrar entradas mediante plataformas de reventa autorizadas y sitios especializados como UEFA Tickets, StubHub, SeatPick, Ticombo y Hellotickets. Sin embargo, los precios ya se encuentran muy por encima de su valor original, especialmente en las zonas más cercanas al terreno de juego.

¿Cuánto cuestan los boletos para la Final de Champions League 2026?

Fans First | 1,417 MXN (Solo aficionados de Arsenal y PSG vía club)

Categoría 3 | 3,643 MXN (Aficionados y público general)

Categoría 2 | 13,156 MXN (Público general)

Categoría 1 | 19,228 MXN (Público general, mejor ubicación) Discapacidad | 1,417 MXN (Con boleto de acompañante gratis) Hospitality | 70,840 MXN (Paquetes VIP con servicios premium)

En torno al partido, del 28 al 31 de mayo se celebrará el Champions League Festival en la Plaza de los Héroes de Budapest, con actividades para toda la familia, torneos de leyendas y espectáculos gratuitos, por lo que incluso quienes no consigan boleto para el partido podrán vivir el ambiente de la final.