Champions League Final Champions League: ¿Cuántas Champions League ha ganado Arsenal? El cuadro de los Gunners tiene este historial en su palmarés de la Liga de Campeones.

Video Final Champions League 2026: Títulos del Arsenal en la Liga de Campeones

La Final de PSG vs. Arsenal de la UEFA Champions League 2025-26 será una nueva oportunidad para que el cuadro de los Gunners esté en lo más alto del futbol europeo.

A lo largo de los años, el equipo de Londres ha sido un asistente frecuente a esta competición, que antes tenía por nombre la Copa de Europa, sobre todo en este Siglo XXI.

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Los títulos de Arsenal en la Champions League



Arsenal, a pesar de ser un histórico del futbol inglés, solo participó en una ocasión en la entonces denominada Copa de Europa, en la temporada 1971-72, en la que llegó a los Cuartos de Final, por lo que suma 23 apariciones en la Liga de Campeones para un total de 24.

La edición 2025-26 de la UEFA Champions League representará la segunda Final en su historia de los Gunners y es que solo ha tenido opción de jugar cuatro semifinales, con dos ganadas y dos perdidas.

La única ocasión previa que los Gunners llegaron a una Final fue precisamente hace 20 años, en la temporada 2005-06 ante el Barcelona y la perdió por marcador de 2-1, por lo que no tiene ningún título de la Champions League.

El máximo goleador en la historia de la competición para los londinenses es Thierry Henry con 33 goles, seguido de Robin van Persie con 20 y Theo Walcott con 18 en el tercer sitio.

Finales europeas del Arsenal



En la temporada 1994-95 jugó la Supercopa de Europa ante Milan, la cuál perdió por marcador de 2-0. En la campaña 2018-19 disputó la Final de la UEFA Europa League ante Chelsea y cayó por un 4-1.

En la 1999-2000 jugó la Final de la Copa UEFA frente al Galatasaray y perdió 4-1 en penales. De la Recopa de Europa jugó las Finales de 1994-95 (derrota ante Zaragoza), 1993-94 (campeón frente a Parma), y 1979-80 (perdió contra Valencia).