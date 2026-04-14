Champions League Horario y dónde ver Atlético de Madrid vs. Barcelona, Vuelta de Cuartos de Final de Champions Los culés buscarán una remontada épica ante un rival que nunca han eliminado en la Liga de Campeones.

Video Champions League 2026: Horario y dónde ver partidos de Vuelta de Cuartos de Final

Atlético de Madrid vs. Barcelona es la Vuelta de Cuartos de Final de la UEFA Champions League y en el que el conjunto blaugrana tratará de hacer una remontada épica de visitante.

Es la tercera vez que estas escuadras se miden en Cuartos de Final de la Copa de Europa, donde los Colchoneros siempre alcanzaron las Semifinales.

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El Atlético de Madrid ganó 2-0 al Barcelona en Camp Nou, lo que le da una ventaja importante para conseguir su pase a la siguiente ronda y seguir sin ser eliminado por los culés en esta competencia.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID VS.

BARCELONA

DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE



Atlético de Madrid que cuenta con el mexicano Obed Vargas, viene de perder en su visita al Sevilla en LaLiga, aunque tras su labor en la ida de Cuartos de Final decidió Diego Simeone darle descanso a jugadores titulares.

Barcelona debe ganar por tres goles o más para pasar directo a la siguiente ronda, en caso de ganar por dos de diferencia, obligaría a la prórroga, con posibilidades de la tanda de penales. El Atleti puede ganar, empatar o perder por un gol, y aún así pasar.

Cuándo es el Atlético de Madrid vs. Barcelona de Champions League : el partido es este martes 14 de abril en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

: el partido es este martes 14 de abril en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. A qué hora es el Atlético de Madrid vs. Barcelona de Champions League : el juego inicia en Estados Unidos a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. En México es a las 13:00 horas.

: el juego inicia en Estados Unidos a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. En México es a las 13:00 horas. Dónde ver el Atlético de Madrid vs. Barcelona de Champions League: sigue la transmisión en vivo por la señal de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos.

ANTECEDENTES ENTRE AMBOS CLUBES EN LIGA DE CAMPEONES



Estos son los antecedentes entre ambos dentro de la UEFA Champions League: