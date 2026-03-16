    Champions League

    Arbeloa responde sobre que el Real Madrid juega mejor sin Mbappé

    El técnico español destacó el buen nivel de sus jugadores para no extrañar al francés en los últimos partidos.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Arbeloa se 'lanza flores' ante los piropos de la prensa de Real Madrid

    Álvaro Arbeloa dio conferencia de prensa previo a la Vuelta de Octavos de Final de la Champions League 2025-26 con el partido de Manchester City vs. Real Madrid este martes en Inglaterra.

    El entrenador español comentó sobre el regreso de Kylian Mbappé a la convocatoria del Real Madrid y dejó en duda la posibilidad de jugar.

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    "Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser competitivo. Pero eso habla mucho de lo bien que está el equipo. Mbappé ya está disponible, mañana verán (sobre si jugará)".

    "Kylian nos da cualidades diferentes a otros jugadores como Brahim, pero también es un jugador que se relaciona con él. Es un jugador muy inteligente y capaz de moverse a los espacios que genera el rival. Estoy con ganas de tenerle en el campo".

    Arbeloa dejó en claro que no tienen la eliminatoria ganada a pesar del marcador de 3-0 que Real Madrid logró en la Ida ante el City.

    "Somos muy conscientes de la dificultad del partido de mañana y el rival que tenemos enfrente. Si queremos ganar no podemos tener otra cosa en la cabeza que dar un rendimiento a un grandísimo nivel, como en la ida o incluso más, con solidaridad, esfuerzo y sacrificio y ser capaces de hacerles mucho daño".

    ARBELOA NO CREE DEBA ACONSEJAR A PEP


    Arbeloa fue cuestionado sobre Pep Guardiola y su decisión de no entrenar este lunes, a pesar de que este martes es el partido de Champions League en Manchester,

    "Creo que lo ha explicado bien esta mañana. No es algo nuevo para ellos. He oído que es el partido 987 que dirige Guardiola. No seré yo el osado que le dé consejos. Es un equipo que se conoce muy bien, juegan con los ojos cerrados porque llevan muchos años juntos".

    Video Pep Guardiola sorprende con esta decisión al Real Madrid en la previa de Champions League
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