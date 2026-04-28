Champions League Historia europea: PSG vs. Bayern es la Semifinal con más goles de Champions El partido entre franceses y alemanes pasan a los libros de marcas en la Liga de Campeones con sus nueve anotaciones.

Video Resumen | PSG vs. Bayern: victoria del PSG y lluvia de goles en Francia

El partido de PSG vs. Bayern Múnich por la Ida de las Semifinales de la UEFA Champions League entró en los libros de historia por la cantidad de goles anotados.

El partidazo en el Parque de los Príncipes fue digno de las denominadas 'Noches Mágicas de la Champions', por el espectacular duelo que ofrecieron franceses y alemanes.

PUBLICIDAD

La marca del PSG vs. Bayern Múnich en la Champions League



Los nueve goles del 5-4 en el triunfo del PSG ante Bayern Múnich, igualó a un partido de la antigua Copa de Europa con nueve goles anotados, pero en formato Champions League es el número uno de la historia.

De acuerdo a datos de Misterchip, este partido de la Liga de Campeones ya está en los libros de historia al ser el segundo partido de Semifinales de competiciones europeas con 9+ goles:

Rangers 3-6 Eintracht (Copa Europa, vuelta, 1960)

PSG 5-4 Bayern (Copa Europa, ida, 2026)

PSG y Bayern acechan récord del Barcelona



La cantidad de goles anotados por PSG y Bayern Múnich en la temporada de la UEFA Champions League, puso a los galos y bávaros a 'tiro de piedra' una marca que tiene el Barcelona.

En la historia de la Champions League, el cuadro blaugrana logró 45 goles en la temporada 1999-2000, en la que ni siquiera logró llegar a la Final y donde el formato de competencia era distinto al actual en la Liga de Campeones.