Paris Saint-Germain PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO: goles, resumen y resultado de Semifinal de Ida de Champions League El actual campeón de la Champions dará el primero de tres pasos en la búsqueda por el bicampeonato.



Video PSG vs. Bayern Múnich: Horario y dónde ver en vivo Semifinal Ida de Champions League 2026

Paris Saint-Garmain y Bayern Múnich se alistan este martes 28 de abril de 2026 para disputar la Semifinal de Ida de la UEFA Champions League 2026.

El PSG comandado por Luis Enrique dará el primero de tres pasos en su búsqueda por obtener el bicampeonato de Europa como actuales campeones del torneo más importante del mundo a nivel de clubes.

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Los parisinos lograron reponerse de un arranque dudoso en la Champions League, pero llegan a esta semifinal en el Parque de los Príncipes como los menos favoritos para salir con vida de la serie.

Y es que el Bayern Múnich se ha convertido en una aplanadora en el torneo sumando 16 goles en rondas de eliminación directa este año (Octavos y Cuartos de Final).

INICIA EL PARTIDO

Marcador: Paris Saint-Germain 0-0 Bayern Múnich

PSG VS. BAYERN MÚNICH DÓNDE VER EN VIVO LA SEMIFINAL DE IDA DE CHAMPIONS LEAGUE