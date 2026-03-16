Champions League Guardiola descansa a sus jugadores a un día de jugar ante Real Madrid El técnico español sabe que hay fe, pero si necesitara recordársela a sus jugadores, tendría problemas.

Video Pep Guardiola sorprende con esta decisión al Real Madrid en la previa de Champions League

Pep Guardiola habló previo a la Vuelta de Octavos de Final de la Champions League 2025-26 con el partido de Manchester City vs. Real Madrid este martes en Inglaterra.

El entrenador español afirmó no tener algo pendiente con el cuadro merengue, esto tras casi 50 partidos que lleva en enfrentarlos.

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"No echo de menos nada de los partidos que hemos jugado contra el Real Madrid; mi historial no es malo, ni como jugador ni como entrenador. Lo hago por el equipo al que represento ahora. Las reuniones que tengamos no van a cambiar nada.

"Sí, definitivamente. No busco sorprender al Madrid. A veces, cuando juegas con dos falsos nueves, marcas cuatro o cinco goles. Vamos allí para intentar marcar. Un partido perfecto en muchos sentidos. Tenemos que intentarlo e intentarlo, siempre podemos crear ocasiones. Nos conocemos bien. Necesitamos ser clínicos (efectivos) y defender bien".

Guardiola sorprendió al darle descanso a su equipo este lunes a un día del partido en Etihad Stadium, pero resaltó que los últimos viajes requieren que tengan un reposo mayor.

"Estuvimos en Madrid, llegamos tarde al hotel, volvimos por la mañana, nada de entrenamiento; ayer volvimos a las 2 o 3 de la mañana. Hoy en día, el entrenamiento no mejora mucho las cosas. Lo he hecho dos o tres veces esta temporada, antes del Dortmund o del Fulham. A veces entrenamos y otras nos quedamos en casa. Nos conocemos bien y practicamos muchas cosas".

GUARDIOLA TIENE FE EN LA REMONTADA, PERO...



Pep comentó que no tiene que dar discursos motivacionales a sus jugadores para remontar este partido, ya que confía que exista fe para poder conseguir dar vuelta al marcador de 3-0 que Real Madrid logró en la Ida ante el City.

"Si después de diez años tengo que explicarles a nuestros jugadores lo que es la fe, tenemos un problema. Estoy bastante seguro de que lo intentaremos. Algunos jugadores son nuevos, no es el mismo grupo, pero es una oportunidad increíble.

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"Tienes que ser fuerte mentalmente, son más de 90 minutos. No me preocupan las ocasiones, las vamos a generar. No es fácil, pero estamos aquí, es un partido de fútbol. Necesitamos hacer un buen partido".