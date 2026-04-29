Champions League Obed en la lista del Cholo para el Atlético vs. Arsenal de Champions League El mediocampista mexicano es parte de la plantilla que enfrentará el duelo de Ida de las Semifinales de la UEFA Champions League.

Video Obed Vargas convocado para el Atlético vs. Arsenal de Champions League

Diego 'Cholo' Simeone dio la lista de 23 jugadores para el juego de ida de las Semifinales de la Champions League ante el Arsenal y, de nueva cuenta, aparece Obed Vargas en ella.

Aunque ha sido una constante el nombre del mediocampista mexicano en los listados de los más recientes enfrentamientos en el torneo de la UEFA, desde su llegada, al club en febrero, aún no ha debutado

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Hay que recordar que con con la clasificación del Atlético de Madrid a las Semifinales de la Champions League, Vargas rompió una de sequía de 11 años sin futbolistas aztecas en la antesala de la Final de la competencia europea.

El último mexicano en jugar Semifinales fue Javier 'Chicharito' Hernández con el Rea Madrid.

En esa oportunidad, ‘ Chicharito’ anotó un gol ante, precisamente, Atlético de Madrid en Cuartos de Final con el que avanzaron a esa instancia donde enfrentaron a la Juventus y perdieron.

El conjunto Colchonero tendrá las bajas de Nico González, Pablo Barrios y José María Giménez, y recuperó a Ademola Lookman y David Hancko de sus lesiones.

Convocatoria del Atlético de Madrid para enfrentar al Arsenal en Semifinales de la Champions League:

Porteros: Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel.

Defensas: Marc Pubill, David Hancko, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri, Javi Boñar y Julio Díaz

Medios: Marcos Llorente, Obed Vargas, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Koke Resurrección, Thiago Almada y Alex Baena.

Atacantes: Giuliano SimeoneAlexander Sorloth, Ademola Lookman, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.