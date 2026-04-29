Champions League Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de semifinales de la Champions League 2025-26 Sigue la cobertura del encuentro de semifinales de la Champions League 2025-26 entre Colchoneros y Gunners.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Se encienden las alarmas! Julián Álvarez se lleva fuerte golpe en el tobillo

La UEFA Champions League presenta este miércoles un duelo de alto calibre entre el Atlético de Madrid y Arsenal, quienes se enfrentarán en la otra semifinal de la competencia europea en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El Atlético llega a esta instancia tras eliminar al Barcelona en una serie muy cerrada, lo que confirma su capacidad para competir en escenarios de alta presión.

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Además, los colchoneros atraviesan un buen momento en LaLiga, donde este fin de semana lograron una victoria 3-2 ante el Athletic Club, resultado que refuerza su confianza de cara al compromiso europeo.

Por su parte los Gunners avanzaron tras dejar en el camino al Sporting de Lisboa y han mostrado un futbol ofensivo y contundente. Incluso, en esta misma edición de la Champions ya golearon 4-0 al Atlético en la fase de liga, un antecedente que inclina ligeramente la balanza a su favor.

En cuanto a su presente, el conjunto inglés también llega en buen estado de forma tras su actividad reciente en la Premier League, manteniéndose competitivo en la parte alta de la tabla y con una plantilla que combina juventud y talento.

ATLÉTICO DE MADRID VS ARSENAL ACCIONES DEL PARTIDO

Todo listo para el arranque del encuentro de la semifinal de la Champions League 2025-26 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

VAR salva al Atleti

(81' | 1-1) Tras la revisión en el VAR, el árbitro decide revertir su decisión. No hay penal.

Nuevo penal a favor de Arsenal

(77' | 1-1) Dávid Hancko comete falta sobre Eberechi Eze y el árbitro cobra pena máxima.

Por poco cae el segundo para los Colchoneros

(62' | 1-1) Griezmann remata un tiro de pierna derecha, pero el balón pega en el poste. Esto huele a remontada.

¡Gol de Atlético de Madrid! Juego empatado

(56' | 1-1) Tras una revisión en el VAR, se mantiene la decisión de penal a favor de los españoles. Álvarez cobra a la perfección y el encuentro se iguala.

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Atlético aumente su presencia en ataque

(50' | 0-1) En un doble remate, Arsenal se salva, primero fue Ademola Lookmane y luego Antoine Griezmann, pero el balón sale a tiro de esquina.

Es Julián Álvarez y ya

(48' | 0-1) El jugador argentino cobra tiro libre y por poco convierte el gol. El balón sale a un costado del poste izquierdo.

Inicia la segunda parte del juego de ida de la segunda semifinal de Champions League

(46' | 0-1) Los Gunners ponen en movimiento la pelota para arrancar con la segunda mitad el encuentro.

Termina la primera mitad

(45+1' | 0-1) Arsenal se va al descanso con ventaja de un tanto, luego del penal marcado a su favor.

¡Gol de Arsenal! Se marca penal a favor de los ingleses

(43' 0-1) Gyökeres abre el marcador para los Gunners al cobrar el penal de manera fuerte y abajo por el lado derecho del arquero.

Atlético vuelve a tocar la puerta

(28' | 0-0) Álvarez se hace presente de nuevo, ahora remata de cabeza un centro, pero el esférico sale por arriba del marco rival.

Entra el cuerpo médico para atender a jugador de Arsenal

(20' | 0-0) Viktor Gyökeres recibe atención médica por un golpe en el rostro de forma accidental de un compañero.

Atlético responde con tiro peligroso

(13' | 0-0) Julián Álvarez saca potente tiro desde fuera del área, pero el arquero reacciona para mandar el balón a tiro de esquina.

Primer aviso de Arsenal

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(5' | 0-0) Gabriel Martinelli remata un centro, pero el balón sale desviado. El equipo inglés muestra deseos de atacar pese a jugar de visita.

Pitazo inicial en el Metropolitano