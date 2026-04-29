Champions League Atlético de Madrid vs. Arsenal: Horario y dónde ver en vivo Semifinal Ida de Champions League Los Colchoneros reciben a los Gunners en la ida de las semifinales de la Champions League.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Semifinal de alto voltaje: así puedes ver el Atlético vs. Arsenal

Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentan en un duelo vibrante correspondiente a la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2026, donde ambos equipos buscan dar un paso firme rumbo a un objetivo histórico: conquistar su primer título en la máxima competición europea.

El conjunto colchonero regresa a estas instancias por sexta ocasión, luego de dejar en el camino al Barcelona en unos intensos cuartos de final, reafirmando su carácter competitivo en noches grandes.

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Por su parte, los Gunners lograron su boleto tras eliminar al Sporting de Lisboa, el equipo inglés disputará su segunda semifinal consecutiva y apenas la tercera en toda su historia dentro del torneo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO DE IDA DE LAS SEMIFINALES ENTRE ATLÉTICO Y ARSENAL

Este enfrentamiento también marca un precedente, ya que será la primera vez que Atlético de Madrid y Arsenal se midan en una eliminatoria directa de Champions League.