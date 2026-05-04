Champions League Mikel Arteta feliz que Bukayo Saka haya retomado su nivel El técnico español habló previo al Arsenal vs. Atlético de Madrid de la Vuelta de las Semifinales.

Video "No puedo prometer títulos", Arteta previo a jugarse el pase a la Final

Mikel Arteta ofreció conferencia de prensa previo al partido de Arsenal vs. Atlético de Madrid de la Vuelta de las Semifinales de la UEFA Champions League 2026.

En preguntas por la prensa inglesa, el entrenador habló primero de que Kai Havertz y Martin Odegaard están disponibles para la convocatoria, tras ausentarse unos días por molestias.

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Arteta no promete títulos en el Arsenal



Feliz por el regreso de Bukayo Saka desde hace algunas semanas, Mikel Arteta se mostró feliz por el nivel mostrado por su jugador de cara a la recta final de la temporada, como la jugada el fin de semana de Saka a Raúl Jiménez.

"No puedo esperar, estos son los momentos que aspiramos. Después de 20 años estar en esta posición y poder pasar a la Final. "Es lo que necesitamos cuando estamos en esta etapa de la competencia. Bukayo nos da esto".

Acerca de visualizar a fin de mes a Martin Odegaard levantando un trofeo, el técnico español fue conciso en sus palabras sobre no prometer algo que no es un hecho, pero sí de colocar a los Gunners en el protagonismo europeo.

"Muy emocionante y es difícil de expresar el deseo de estar en este momento. Es algo muy emocionante y queremos que suceda. Las conversaciones es tener la mejor preparación para el juego. Los juegos dentro del juego, estar claros y rendir en el cotejo. Lo he hecho desde hace años, no puedo prometer ganar trofeos pero sí trabajar cada día y ser de los mejores en Europa y aquí estamos".