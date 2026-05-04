Atlético de Madrid Cholo Simeone descarta superstición para derrotar al Arsenal en Champions League Previo a la Semifinal de Vuelta, el DT argentino sorprendió con su respuesta.

Video ¿Supersticioso? La viral reacción y explicación del ‘Cholo’ Simeone

El Atlético de Madrid se alista para enfrentar al Arsenal en la Semifinal de Vuelta de la Champions League y el entrenador Diego 'Cholo' Simeone descartó que haya algún ritual de superstición para avanzar a la final.

Durante la rueda de prensa previa al juego de este martes en Londres, la reacción y la respuesta del 'Cholo' Simeone se hicieron virales tras ser cuestionado sobre el cambio de hospedaje del equipo como un gesto de superstición por parte del argentino.

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"Se dice que cambiaste de hotel por un tema de superstición con respecto al partido de octubre, ¿es cierto? ¿Eres supersticioso? ¿Qué tanto a mejorado el equipo hoy en comparación con el de octubre?", preguntó un reportero de la prensa inglesa ante lo que Simeone respondió:

"Bueno, creo que estamos mejor ahora que en octubre, y el hotel valía más barato. Este valía más barato, por eso cambiamos", provocando risas en la sala de prensa y regalando un momento cómico en medio de una serie de preguntas monótonas.

"Intentaremos jugar el partido que se necesita jugar, con la intensidad y capacidad de entendimiento que el partido pide, ojalá que la jerarquía de los jugadores eleve el rendimiento del equipo, estamos convencidos y seguros de lo que queremos, y después no dependerá de nosotros, solamente el resultado", sentenció el argentino.