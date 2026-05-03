    Champions League

    Semifinales Champions League: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos

    Arsenal vs. Atlético de Madrid y Bayern Múnich vs. PSG definen la Final del próximo 30 de mayo.

    Por:Redacción
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    Video Arsenal vs. Atlético de Madrid: Así puedes ver la Semifinal de la Champions League

    Las Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 definen la Final en los siguientes días con los compromisos de vuelta de las eliminatorias de Bayern Múnich vs. PSG y Arsenal vs. Atlético de Madrid.

    Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

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    Bayern Múnich vs. PSG y Arsenal vs. Atlético de Madrid definen la Final de la UEFA Champions League esta semana y te dejamos la programación.

    ARSENAL VS. ATLÉTICO DE MADRID

    • FECHA: Martes 5 de mayo
    • HORARIO: 15H ET, 14H CT y 12H PT en los Estados Unidos
    • DÓNDE VER: Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX en Estados Unidos

    BAYERN MÚNICH VS. PSG

    • FECHA: Miércoles 6 de mayo
    • HORARIO: 15H ET, 14H CT y 12H PT en los Estados Unidos
    • DÓNDE VER: Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX en Estados Unidos
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