Real Madrid Mbappé regresa con Real Madrid pese a incertidumbre sobre su lesión El delantero francés volvió a la convocatoria para enfrentar al Manchester City en la Champions League.

Video Mbappé regresa con Real Madrid para la vuelta ante Manchester City

Real Madrid recuperó a cuatro de los ocho jugadores que tenía lesionados para la vuelta de Octavos de Final ante Manchester City en la UEFA Champions League.

El conjunto merengue dio a conocer su convocatoria para el partido de este martes 17 de marzo con los regresos de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Álvaro Carreras y David Alaba.

PUBLICIDAD

Mbappé podría reaparecer con el Real Madrid tras perderse los últimos cinco partidos y en medio de la incertidumbre sobre su lesión en la rodilla izquierda.

La prensa española reportó que en el entorno del delantero francés había temor de que su regreso se diera de manera precipitada, pues su ligamento cruzado posterior izquierdo estaba “al límite”.

Incluso, se especuló que Mbappé necesitaba estar fuera el resto de la temporada para llegar al 100 por ciento al Mundial 2026 que comienza en menos de tres meses.

Por otra parte, Bellingham vuelve a la convocatoria del Real Madrid tras una lesión en el músculo semitendinoso en la pierna izquierda, mientras que Carreras superó una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha, y David Alaba una lesión en la pantorrilla.

De esta manera, Álvaro Arbeloa llegará reforzado al duelo de vuelta contra el Manchester City después de que su Real Madrid sorprendiera con una victoria de 3-0 en el Estadio Santiago Bernabéu con un espectacular triplete de Federico Valverde.