    José Mourinho firmaría con club que dejó a Edson Álvarez sin Champions

    Además, la misma institución lo dejó a él sin trabajo mientras estaba al frente del Fenerbahce.

    José Mourinho estaría muy cerca de convertirse en el nuevo mandamás del Benfica, luego de que el club portugués despidió a Bruno Lage tras la derrota de local 3-2 en la jornada uno de la Champions League ante el Qarabag.

    Así, lo han revelado distintas fuentes periodísticas y lo más paradójico del asunto es que, precisamente, las Águilas provocaron hace unas semanas su cese cuando estaba al cargo del Fenerbahce, tras caer en los Play-offs de la Champions y ser eliminados del torneo de la UEFA.

    Esto justamente unos día después de que el mediocampista mexicano Edson Álvarez llegará al club turco. Fuentes aseguran que el club y el técnico ya están negociando los términos de su contrato.

    La ambición del conjunto estaría puesta no solo en la liga de su país, si no también en la Champions League que recién inicia.

    Hay que recordar que Mourinho no está a cargo de un conjunto de su nación desde hace más de 20 años cuando dio el brinco del Porto al Chelsea en el 2004.

    Además, fue justamente Benfica el primer club que José dirigió en la ahora ya lejana tempora 2000-01.

    Desde entonces, además, ha sido técnico del Leira y del Porto de Portugal. Así como del Chelsea inglés, del Inter de Milán italiano, del Real Madrid español. Así como del Manchester United y del Tottenham Hotspur, ambos también de inglaterra, del italiano AS Roma y finalmente del Fenerbahce turco.

