Video ¡Nadie lo puede creer! Qarabag le está pegando al Benfica en Portugal

El Benfica hizo su presentación en la Champions League ante su gente frente al Qarabag en la cancha del Estadio Da Luz y el resultado sorprendió a todos con el 2-3 para los de Azerbaiyán, que consiguieron un histórico primer triunfo en el torneo y de forma épica con una remontada.

De forma veloz los de Benfica se fueron al frente en el marcador con el cabezazo excelso de Enzo Barrenechea apenas a los seis minutos del encuentro.

Minutos más tarde apareció el griego Evengelos Pavlidis para poner el segundo de las Águilas con un remate de media vuelta tras un rebote en la defensa.

Todo era alegría en el Da Luz de Lisboa, pero el conjunto del Qarabag tomó confianza y se fue a la ofensiva para apretar el juego tras un error en la defensa, ahí apareció Leandro Andrade para marcar el descuento con un trallazo.

Con el ánimo arriba los de Azerbaiyán tuvieron dos grandes oportunidades para irse al descanso con el empate, pero el poste y las intervenciones del arquero Anatoliy Trubin fueron claves para que no sucediera.

En el complemento, Camilo Durán tuvo su revancha ante el arco y con un zapatazo cruzado marcó el empate para enmudecer a la afición portuguesa con el 2-2.

Todo Benfica se llevó un susto al minuto 64 con el gol de Behlul Mustafazade, pero el abanderado lo vio en posición fuera de lugar y el árbitro central confirmó y los portugueses respiraron.

El trámite estaba a favor de Benfica, pero un trazo largo del portero para Oleksii Kashchuk cambió todo, el ucraniano armó y definió la jugada con el zurdazo abajo y pegado al poste, marcó el 2-3 para los de Azerbaiyán.