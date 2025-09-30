    Champions League

    Chelsea vence a Benfica en regreso de Mourinho a Stamford Bridge

    El cuadro inglés le dio la bienvenida a su exentrenador con una derrota por la mínima en Champions.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Resumen | Chelsea 'arruina' estreno en Champions de José Mourinho

    Chelsea derrotó 1-0 a Benfica este martes 30 de septiembre, en actividad de la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26.

    El regreso de Jose Mourinho, como técnico del cuadro portugués no fue el esperado para el multiganador en toda Europa y todo por un autogol.

    Más allá del desempeño de ambos equipos en el terreno de juego, donde realmente no generaron ocasiones de peligro, solo hubo una forma de romper la paridad y se dio, un error.

    Richard Ríos intentó despejar un tiro-centro de Alejandro Garnacho para meter el balón en su propia portería, esto al minuto 18. De ahí en más no hubo oportunidades manifiestas en las porterías.

    Los sobresaliente fue lo que hizo Mourinho al calmar a los aficionados del Benfica que lanzaron objetos a Enzo Fernández, esto cuando quiso cobrar un tiro de esquina. Cabe recordar que Enzo fue exjugador de las Águilas.

    En la Jornada 3 de Fase de Liga, Chelsea jugará en casa ante Ajax y Benfica irá de visitante contra Newcastle. Los ingleses obtuvieron sus primeros tres puntos del certamen y los lusitanos siguen sin poder ganar.

