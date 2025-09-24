El siempre polémico José Mourinho vuelve a ser noticia en el futbol europeo al asegurar que ganaría más dinero descansando en su casa que dirigiendo al Benfica, equipo que recién lo fichó tras su fracaso en el Fenerbahce al no calificar a la Champions League.

En rueda de prensa, Mourinho fue cuestionado sobre su contrato con el Benfica, pues la prensa en Portugal reportó que su salario podría ser de unos 16 millones de euros por temporada, lo cual negó el técnico portugués de forma contundente.

"Responderé duro y crudo, y si quieres me crees o no: si me quedara en casa hasta final de temporada ganaría más que trabajando en el Benfica. Es simplemente así. Ni siquiera se puede decir que estoy aquí de gratis, estoy en negativo”.

Luego, Mourinho explicó por qué aceptó la oferta del Benfica pese a que no era adecuada con su currículum: "Porque me gusta trabajar, porque extrañaba jugar por lo que juega el Benfica, competir por el título. No pude jugar por el título en Roma, tampoco en Fenerbahce.

“Es una gran oportunidad para mí como entrenador, como persona. Estar en casa no es para mí. Ponerme a prueba, correr riesgos, estar sujeto a ganar, perder, esas son cosas que me alimentan, que me sacan de la zona de confort", señaló Mou.

En el debut de José Mourinho en el banquillo, el Benfica goleó 0-3 al AVS el pasado fin de semana y este martes empató 1-1 contra Rio Ave.

Las Águilas recibirán a Gil Vicente el viernes 26 de septiembre antes de enfrentar al Chelsea en la Champions League, uno de los equipos que ha dirigido Mourinho.