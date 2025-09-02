Champions League 2025-26: Calendario de partidos, fechas y horarios
Conoce cómo se jugarán todos los partidos de la Fase Liga de la Liga de Campeones de Europa de la temporada 2025-26.
La UEFA reveló las fechas y horarios de partidos tras el sorteo de la Champions League 2025-26 que se llevó a cabo el pasad jueves 28 de agosto en Mónaco, Francia.
Son 36 equipos participantes en esta ronda de la Champions League, cabe mencionar que los ocho primeros accederán directamente a Octavos de Final.
Los que acaben entre el noveno y el puesto 24 disputarán una eliminatoria a doble partido en febrero, para completar a los clasificados y los situados entre el 25 y el 36 quedarán eliminados, sin opción de pasar a ninguna otra competición.
Después se mantendrá el formato de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.
CALENDARIO, FECHAS Y HORARIOS DE PARTIDOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE PARA FASE DE LIGA
Van a ser cuatro partidos de local y cuatro de visita que tendrán todos los equipos en esta edición de la Champions League 2025-26. Los clubes que terminen del 1 al 8 en la fase liga serán cabezas de serie en Octavos de Final y jugarán el partido de vuelta en su casa.
En caso de empate el primer criterio para decidir será la diferencia de goles. Luego, si los clubes se hubieran enfrentado, el resultado del enfrentamiento, y sino lo hubieran hecho el número de goles. Posteriormente el número de victorias.
JORNADA 1
Martes 16 de septiembre
10:45am CT de México / 12:45pm ET de Estados Unidos
- Athletic Club vs. Arsenal
- PSV Eindhoven vs. Union Saint-Gilloise.
1:00pm CT de México, 3pm ET de Estados Unidos
- Real Madrid vs. Marsella
- Benfica vs. Qarabag
- Juventus vs. Borussia Dortmund
- Tottenham vs. Villarreal.
Miércoles 17 de septiembre
10:45am CT de México / 12:45pm ET de Estados Unidos
- Olympiacos vs. Pafos
- Slavia Praga vs. Bodo/Glimt.
1:00pm CT de México, 3pm ET de Estados Unidos PSG vs. Atalanta
Bayern Múnich vs. Chelsea
Liverpool vs. Atlético de Madrid
Ajax vs. Inter de Milán.
Jueves 18 de septiiembre
10:45am CT de México / 12:45pm ET de Estados Unidos
- Brujas vs. Monaco
- Copenhague vs. Bayer Leverkusen.
1:00pm CT de México, 3pm ET de Estados Unidos
- Manchester City vs. Napoli
- Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray
- Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty
- Newcastle United vs. Barcelona.
JORNADA 2
Martes 30 de septiembre
10:45am CT de México / 12:45pm ET de Estados Unidos
- Atalanta vs. Brujas
- Kairat Almaty vs. Real Madrid.
1:00pm CT de México, 3pm ET de Estados Unidos
- Inter de Milán vs. Slavia Praga
- Chelsea vs. Benfica
- Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt
- Bodo/Glimt vs. Tottenham
- Marsella vs. Ajax
- Galatasaray vs. Liverpool
- Pafos vs. Bayern Múnich.
Miércoles 1 de octubre
10:45am CT de México / 12:45pm ET de Estados Unidos
- Union Saint-Gilloise vs. Newcastle United
- Qarabag vs. Copenhague.
1:00pm CT de México, 3pm ET de Estados Unidos
- Arsenal vs. Olympiacos
- Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven
- Villarreal vs. Juventus
- Napoli vs. Sporting Lisboa
- Monaco vs. Manchester City
- Borussia Dortmund vs. Athletic Club
- Barcelona vs. PSG.
JORNADA 3
Martes 21 de octubre
10:45am CT de México / 12:45pm ET de Estados Unidos
- Barcelona vs. Olympiacos
- Kairat Almaty vs. Pafos.
1:00pm CT de México, 3pm ET de Estados Unidos
- Arsenal vs. Atlético de Madrid
- Bayer Leverkusen vs. PSG
- Villarreal vs. Manchester City
- PSV Eindhoven vs. Napoli
- Copenhague vs. Borussia Dortmund
- Union Saint-Gilloise vs. Inter de Milán
- Newcastle United vs. Benfica.
Miércoles 22 de octubre
10:45am CT de México / 12:45pm ET de Estados Unidos
- Galatasaray vs. Bodo/Glimt
- Athletic Club vs. Qarabag.
1:00pm CT de México, 3pm ET de Estados Unidos
- Chelsea vs. Ajax
- Atalanta vs. Slavia Praga
- Eintracht Frankfurt vs. Liverpool
- Sporting Lisboa vs. Marsella
- Monaco vs. Tottenham
- Real Madrid vs. Juventus
- Bayern Múnich vs. Brujas.
JORNADA 4
Martes 4 de noviembre 11:45am CT de México / 12:45pm ET de Estados Unidos
- Napoli vs. Eintracht Frankfurt
- Slavia Praga vs. Arsenal.
2:00pm CT de México / 3pm ET de Estados Unidos
- PSG vs. Bayern Múnich
- Liverpool vs. Real Madrid
- Atlético de Madrid vs. Union Saint-Gilloise
- Juventus vs. Sporting Lisboa
- Tottenham vs. Copenhague
- Olympiacos vs. PSV Eindhoven
- Bodo/Glimt vs. Monaco.
Miércoles 5 de noviembre 11:45am CT de México / 12:45pm ET de Estados Unidos
- Qarabag vs. Chelsea
- Pafos vs. Villarreal.
2:00pm CT de México / 3pm ET de Estados Unidos
- Manchester City vs. Borussia Dortmund
- Inter de Milán vs. Kairat Almaty
- Benfica vs. Bayer Leverkusen
- Brujas vs. Barcelona
- Ajax vs. Galatasaray
- Marsella vs. Atalanta
- Newcastle United vs. Athletic Club.
JORNADA 5
Martes 25 de noviembre 11:45am CT de México / 12:45pm ET de Estados Unidos
- Ajax vs. Benfica
- Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise.
2:00pm CT de México / 3pm ET de Estados Unidos
- Manchester City vs. Bayer Leverkusen
- Chelsea vs. Barcelona
- Borussia Dortmund vs. Villarreal
- Napoli vs. Qarabag
- Slavia Praga vs. Athletic Club
- Bodo/Glimt vs. Juventus
- Marsella vs. Newcastle United.
Miércoles 26 de noviembre 11:45am CT de México / 12:45pm ET de Estados Unidos
- Copenhague vs. Kairat Almaty
- Pafos vs. Monaco.
2:00pm CT de México / 3pm ET de Estados Unidos
- PSG vs. Tottenham
- Liverpool vs. PSV Eindhoven
- Arsenal vs. Bayern Múnich
- Atlético de Madrid vs. Inter de Milán
- Eintracht Frankfurt vs. Atalanta
- Sporting Lisboa vs. Brujas
- Olympiacos vs. Real Madrid.
JORNADA 6
Martes 9 de diciembre
11:45am CT de México / 12:45pm ET de Estados Unidos
- Kairat Almaty vs. Olympiacos
- Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa.
2:00pm CT de México / 3pm ET de Estados Unidos
- Inter de Milán vs Liverpool
- Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
- Atalanta vs. Chelsea
- Tottenham vs. Slavia Praga
- PSV Eindhoven vs. Atlético de Madrid
- Monaco vs. Galatasaray
- Union Saint-Gilloise vs. Marsella.
Miércoles 10 de diciembre
11:45am CT de México / 12:45pm ET de Estados Unidos
- Villarreal vs. Copenhague
- Qarabag vs. Ajax.
2:00pm CT de México / 3pm ET de Estados Unidos
- Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt
- Bayer Leverkusen vs. Newcastle United
- Benfica vs. Napoli
- Juventus vs. Pafos
- Brujas vs. Arsenal
- Athletic Club vs. PSG
- Real Madrid vs. Manchester City.
JORNADA 7
Martes 20 de enero
11:45am CT de México / 12:45pm ET de Estados Unidos
- Kairat Almaty vs. Brujas
- Bodo/Glimt vs. Manchester City.
2:00pm CT de México / 3pm ET de Estados Unidos
- Real Madrid vs. Monaco
- Inter de Milán vs. Arsenal
- Villarreal vs. Ajax
- Tottenham vs. Borussia Dortmund
- Sporting Lisboa vs. PSG
- Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
- Copenhague vs. Napoli.
Miércoles 21 de enero
11:45am CT de México / 12:45pm ET de Estados Unidos
- Galatasaray vs. Atlético de Madrid
- Qarabag vs. Eintracht Frankfurt.
2:00pm CT de México / 3pm ET de Estados Unidos
- Chelsea vs. Pafos
- Atalanta vs. Athletic Club
- Juventus vs. Benfica
- Slavia Praga vs. Barcelona
- Marsella vs. Liverpool
- Newcastle United vs. PSV Eindhoven
- Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise.
JORNADA 8
Miércoles 28 de enero
2:00pm CT de México / 3pm ET de Estados Unidos
- PSG vs. Newcastle United
- Manchester City vs. Galatasaray
- Liverpool vs. Qarabag
- Borussia Dortmund vs. Inter de Milán
- Barcelona vs. Copenhague
- Arsenal vs. Kairat Almaty
- Bayer Leverkusen vs. Villarreal
- Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt
- Benfica vs. Real Madrid
- Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
- Brujas vs. Marsella
- PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich
- Ajax vs. Oympiacos
- Napoli vs. Chelsea
- Monaco vs. Juventus
- Union Saint-Gilloise vs. Atalanta
- Athletic Club vs. Sporting Lisboa
- Pafos vs. Slavia Praga.