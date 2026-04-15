    Champions League

    Arda Güler anota su primer gol en Champions League desde casi mediocampo

    El jugador turco de 21 años, logró esta anotación en su partido 21 en la Liga de Campeones.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video ¡Golazo de vestidor del Real Madrid! Error absurdo de Neuer y aprovecha Guler

    Arda Güler logró su primer gol en su carrera en la Champions League en la Vuelta del Bayern Múnich vs. Real Madrid, por los Cuartos de Final del torneo europeo.

    El turco, considerado como la mayor promesa de su país que clasificó al Mundial 2026, se lució con par de definiciones, al también anotar otro golazo de tiro libre.

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    21: Número mágico para Arda Güler


    Pareciera que la numerología está del lado del Arda Güler este miércoles 15 de abril con su accionar con el Real Madrid y todo va a acorde con el 21 de la siguiente manera:

    • 21 años tiene Arda Güler, cumplido en febrero pasado
    • 21 es el número de partidos que tiene en Champions League con el de este día
    • Con el 2 y el 1: dos golazos y su primer gol en Champions.

    Arda Güler ha recibido la oportunidad con Álvaro Arbeloa de tener mayor protagonismo en el Real Madrid al sumar más minutos y más partidos como titular en los últimos meses.
    Con el Real Madrid, el turco suma 110 partidos entre LaLiga, Copa del Rey, Mundial de Clubes, Copa Intercontinental, Champions League, con saldo de 16 goles, 24 asistencias y casi 6 mil minutos en cancha.

    El ganador de la serie de Bayern Múnich vs. Real Madrid se enfrentará al PSG en Semifinales, el actual campeón de la UEFA Champions League.

    Video ¡Golazo enfermo de Arda Guler! De tiro libre vuelve a humillar a Neuer
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