    Mundial 2026

    Turquía califica al Mundial 2026 y será rival de Estados Unidos

    La selección turca venció a Kosovo para volver a una Copa del Mundo después de 24 años.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Resumen | Turquía regresa a una Copa del Mundo después de 24 años

    La Selección de Turquía vuelve a un Mundial 24 años después tras derrotar 0-1 a Kosovo en la Final de la Ruta C del Repechaje UEFA de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    La selección turca, dirigida por el italiano Vincenzo Montella, se quedó con la victoria en el Estadio Fadil Vokrri de Pristina con gol de Kerem Aktürkoglu al minuto 53.

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    Turquía logró uno de los cuatro boletos que estaban en juego en el Repechaje UEFA para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que inicia el próximo 11 de junio.

    Turquía se unirá al Grupo D del Mundial 2026 que está conformado por el anfitrión Estados Unidos, además de Australia y Paraguay.

    El conjunto turco acabó con una sequía de cinco Mundiales sin poder calificar y jugará la tercera Copa del Mundo de su historia tras Suiza 1954 y Corea-Japón 2002, donde se consagró como el caballo negro al quedarse con el tercer lugar.

    Por su parte, Kosovo vio esfumarse su sueño luego de que aspiraba a ser la selección más joven en clasificar a un Mundial, pues nació como nación independiente en 2008, luego de consumar su separación definitiva de Serbia, y en 2016 se afilió a la FIFA.

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